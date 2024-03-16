Как принять участие в тюменской викторине «Люби свой край»

В Тюмени открыты десятки пунктов для участия в викторине фестиваля «Тюменская весна» «Люби свой край». Адреса точек проведения конкурса указаны на портале «Тюмень — наш дом». За прошедшие два дня обладателями подарков стали более девяти тысяч участников. Среди прочего были разыграны несколько квартир и автомобилей.
«Устали от холодов, пора и отдохнуть. Фестиваль „Тюменская весна“ приглашает сделать это ярко! Вас ждут конкурсы, концертные площадки, выставки и ярмарки, спортивные мероприятия, викторины и множество подарков. У „Тюменской весны“ много сюжетов и разных маршрутов. Вы можете выбрать любой: викторина, спортивный или гастрономический фестиваль, ярмарка, концертная программа!» — указано на официальном сайте портала «Тюмень — наш дом».
Там же через систему поиска можно найти адрес проведения викторины рядом с домом. Конкурс проходит в два этапа. На первом участникам предложат поделиться с организаторами своим номером телефона. После его внесения в систему, нужно будет правильно ответить на заданный вопрос. Если ответ верный, то придет СМС о победе и подарок. Участник автоматически переходит в следующий этап, трансляция которого пройдет на телеканале «Тюменское время» 17 марта в 12:00, 15:00 и 20:00.
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