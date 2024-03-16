В Курганской области явка на 12:00 17 марта составила более 421 тысячи человек (66,15%). За четыре часа в регионе приняли участие в голосовании около 24 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе курганского избиркома.
«По данным на 12:00 явка на выборах президента РФ составила 66,15%. Проголосовали более 421 тысячи человек. Наибольшая явка зафиксирована в Альменевском (80,66%), Частоозерском (79,09%), Далматовском (78,70%), Звериноголовском (78,21%), Половинском (77,75%) округах», — сообщили в telegram-канале избиркома.
Явка на 10:00 в регионе составляла 63,35%. Она превысила показатель выборов президента РФ в 2018 году — 61%. Выборы проходят с 15 по 17 марта.
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