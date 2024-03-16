16 марта 2024

Утром в Курганской области на выборы пришли тысячи избирателей. Инфографика

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Выборы 2024. Курган, голосование, кабины для голосования, выборы 2024
Курганский избирком отчитался о явке на 10:00 17 марта Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

В Курганской области явка на 10:00 17 марта составила 63,35%. Таким образом, за два часа в регионе проголосовали около 6000 человек. Данная информация размещена в telegram-канале областного избиркома.

«По данным на 10:00 часов, явка на выборах президента России в Курганской области составила 63,35%. Проголосовали более 403 тысяч избирателей. Наибольшая явка зафиксирована в Альменевском (78,01%), Далматовском (76,12%), Звериноголовском (75,55%), Половинском (75,28%), Частоозерском (74,92%), Шатровском (74,12%) муниципальных округах», — указано в сообщении. Аутсайдерами по активности остаются Курган с явкой в 59,72% (Западная ТИК) и 56,56% (Восточная ТИК) и Шадринск, где проголосовали 58,59% избирателей.

По данным на 20:00 16 марта явка в Курганской области составляла 61,8%. Она уже превысила показатель выборов президента 2018 года — 61%. Выборы проходят с 15 по 17 марта.

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В Курганской области явка на 10:00 17 марта составила 63,35%. Таким образом, за два часа в регионе проголосовали около 6000 человек. Данная информация размещена в telegram-канале областного избиркома. «По данным на 10:00 часов, явка на выборах президента России в Курганской области составила 63,35%. Проголосовали более 403 тысяч избирателей. Наибольшая явка зафиксирована в Альменевском (78,01%), Далматовском (76,12%), Звериноголовском (75,55%), Половинском (75,28%), Частоозерском (74,92%), Шатровском (74,12%) муниципальных округах», — указано в сообщении. Аутсайдерами по активности остаются Курган с явкой в 59,72% (Западная ТИК) и 56,56% (Восточная ТИК) и Шадринск, где проголосовали 58,59% избирателей. По данным на 20:00 16 марта явка в Курганской области составляла 61,8%. Она уже превысила показатель выборов президента 2018 года — 61%. Выборы проходят с 15 по 17 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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