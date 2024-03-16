Развлечения Курганцы сожгли чучело и проводили Масленицу. Фото, видео 17 марта 2024 в 18:58 Размер текста - 17 + В Кургане прошли масленичные гуляния Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане прошли проводы Масленицы. Гости праздника в Центральном парке культуры и отдыха сожгли чучело, посостязались в поднятии гирь, перетягивании каната и встретили весну. Курганцев угощали блинами, пловом и шашлыками, в это время развлекая концертной программой. О том, как прошел последний день Масленицы — в фоторепортаже URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Кургане прошли проводы Масленицы. Гости праздника в Центральном парке культуры и отдыха сожгли чучело, посостязались в поднятии гирь, перетягивании каната и встретили весну. Курганцев угощали блинами, пловом и шашлыками, в это время развлекая концертной программой. О том, как прошел последний день Масленицы — в фоторепортаже URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям