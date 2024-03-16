В Кургане прошли масленичные гуляния
В Кургане прошли проводы Масленицы. Гости праздника в Центральном парке культуры и отдыха сожгли чучело, посостязались в поднятии гирь, перетягивании каната и встретили весну. Курганцев угощали блинами, пловом и шашлыками, в это время развлекая концертной программой. О том, как прошел последний день Масленицы — в фоторепортаже URA.RU.
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