16 марта 2024

Курганцы сожгли чучело и проводили Масленицу. Фото, видео

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Масленица. Курган
В Кургане прошли масленичные гуляния Фото:

В Кургане прошли проводы Масленицы. Гости праздника в Центральном парке культуры и отдыха сожгли чучело, посостязались в поднятии гирь, перетягивании каната и встретили весну. Курганцев угощали блинами, пловом и шашлыками, в это время развлекая концертной программой. О том, как прошел последний день Масленицы — в фоторепортаже URA.RU.

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В Кургане прошли проводы Масленицы. Гости праздника в Центральном парке культуры и отдыха сожгли чучело, посостязались в поднятии гирь, перетягивании каната и встретили весну. Курганцев угощали блинами, пловом и шашлыками, в это время развлекая концертной программой. О том, как прошел последний день Масленицы — в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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