17 марта 2024

Жители Салехарда обнаружили листовки с провокационными призывами

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Бумага. Курган, бумага, пачка бумаги, офисная бумага
В Салехарде жители обнаружили листовки с провокационным текстом Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

В Салехарде (ЯНАО) неизвестные разбросали по почтовым ящикам листовки с надписями, направленными против действующей власти. Проверкой происшествия занимается УМВД по ЯНАО, сообщил председатель окружного Избиркома Андрей Гиберт.

«По информации УМВД по ЯНАО по вопросам, связанным с проведением выборов у них зафиксирован один факт нарушения законодательства о выборах. Речь идет, что в почтовых ящиках был обнаружен буклет с надписью [направленной против президента РФ Владимира Путина]», — сообщил Андрей Гиберт на брифинге, на котором присутствовал корреспондент агентства.

Листовки обнаружили в Салехарде, по улице Чубынина. Проверкой инцидента занимается городской ОМВД. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу управления окружной полиции, на момент публикации новости ответ не получен.

Выборы президента РФ на Ямале прошли без происшествий, руководитель штаба общественных наблюдателей ЯНАО Дмитрий Заякин назвал их «самыми открытыми и демократичными». На избирательных участках за все три дня голосования не зарегистрировано ни одного инцидента, или попытки помешать избирателям проголосовать.

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В Салехарде (ЯНАО) неизвестные разбросали по почтовым ящикам листовки с надписями, направленными против действующей власти. Проверкой происшествия занимается УМВД по ЯНАО, сообщил председатель окружного Избиркома Андрей Гиберт. «По информации УМВД по ЯНАО по вопросам, связанным с проведением выборов у них зафиксирован один факт нарушения законодательства о выборах. Речь идет, что в почтовых ящиках был обнаружен буклет с надписью [направленной против президента РФ Владимира Путина]», — сообщил Андрей Гиберт на брифинге, на котором присутствовал корреспондент агентства. Листовки обнаружили в Салехарде, по улице Чубынина. Проверкой инцидента занимается городской ОМВД. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу управления окружной полиции, на момент публикации новости ответ не получен. Выборы президента РФ на Ямале прошли без происшествий, руководитель штаба общественных наблюдателей ЯНАО Дмитрий Заякин назвал их «самыми открытыми и демократичными». На избирательных участках за все три дня голосования не зарегистрировано ни одного инцидента, или попытки помешать избирателям проголосовать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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