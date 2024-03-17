Жители Салехарда обнаружили листовки с провокационными призывами

18 марта 2024 в 12:07 Размер текста - 17 +

В Салехарде жители обнаружили листовки с провокационным текстом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Салехарде (ЯНАО) неизвестные разбросали по почтовым ящикам листовки с надписями, направленными против действующей власти. Проверкой происшествия занимается УМВД по ЯНАО, сообщил председатель окружного Избиркома Андрей Гиберт. «По информации УМВД по ЯНАО по вопросам, связанным с проведением выборов у них зафиксирован один факт нарушения законодательства о выборах. Речь идет, что в почтовых ящиках был обнаружен буклет с надписью [направленной против президента РФ Владимира Путина]», — сообщил Андрей Гиберт на брифинге, на котором присутствовал корреспондент агентства. Листовки обнаружили в Салехарде, по улице Чубынина. Проверкой инцидента занимается городской ОМВД. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу управления окружной полиции, на момент публикации новости ответ не получен. Выборы президента РФ на Ямале прошли без происшествий, руководитель штаба общественных наблюдателей ЯНАО Дмитрий Заякин назвал их «самыми открытыми и демократичными». На избирательных участках за все три дня голосования не зарегистрировано ни одного инцидента, или попытки помешать избирателям проголосовать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Салехарде (ЯНАО) неизвестные разбросали по почтовым ящикам листовки с надписями, направленными против действующей власти. Проверкой происшествия занимается УМВД по ЯНАО, сообщил председатель окружного Избиркома Андрей Гиберт. «По информации УМВД по ЯНАО по вопросам, связанным с проведением выборов у них зафиксирован один факт нарушения законодательства о выборах. Речь идет, что в почтовых ящиках был обнаружен буклет с надписью [направленной против президента РФ Владимира Путина]», — сообщил Андрей Гиберт на брифинге, на котором присутствовал корреспондент агентства. Листовки обнаружили в Салехарде, по улице Чубынина. Проверкой инцидента занимается городской ОМВД. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу управления окружной полиции, на момент публикации новости ответ не получен. Выборы президента РФ на Ямале прошли без происшествий, руководитель штаба общественных наблюдателей ЯНАО Дмитрий Заякин назвал их «самыми открытыми и демократичными». На избирательных участках за все три дня голосования не зарегистрировано ни одного инцидента, или попытки помешать избирателям проголосовать.