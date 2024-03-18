Мэрия заставила управкомпанию убирать снег, что не понравилось собственникам

18 марта 2024 в 17:20 Размер текста - 17 +

Уборку УК проводила не на территории дома (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Курганская мэрия дала местной управкомпании задание убрать снег, находящийся на территории многоквартирного дома (МКД), которым организация занималась. Произошла ситуация еще в феврале в районе адреса 4 микрорайон, 20, а беспокоит жителей она до сих пор. Об этом URA.RU рассказал читатель из числа местных жителей. «Там, где убрали снег приблизительно 9 февраля, не наша территория. Она находится рядом с парком. Раньше там убирал то ли город, то ли супермаркет. <…> Они городскую территорию убирают, чистят, а мы должны за это платить? Скорее администрация позвонила УК, а она же в свою очередь не будет администрации доказывать, что это не их территория. Они просто почистили за наш счет и все», — пояснил недовольство собственников читатель. Всего, по словам читателя, снега у дома было столько, что для него было достаточно задействовать две машины. Фактически, как рассказал местный житель, работало много машин: около семи, а также трактор. Замечание представителю УК о том, что территория не относится к дому № 20, было сделано, рассказал читатель. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УК «Курганская управляющая компания», на балансе которой находится данный дом. Представитель компании ответил, что прокомментирует ситуацию позднее. Также корреспондент направил запрос в администрацию Кургана. Оперативно получить комментарий не удалось. Он будет добавлен после получения. Ранее URA.RU писало, что мэрия установила срок управляющим компаниям Кургана, чтобы вывезти снег со дворов. Некоторые из компаний не справились с поставленной задачей вовремя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганская мэрия дала местной управкомпании задание убрать снег, находящийся на территории многоквартирного дома (МКД), которым организация занималась. Произошла ситуация еще в феврале в районе адреса 4 микрорайон, 20, а беспокоит жителей она до сих пор. Об этом URA.RU рассказал читатель из числа местных жителей. «Там, где убрали снег приблизительно 9 февраля, не наша территория. Она находится рядом с парком. Раньше там убирал то ли город, то ли супермаркет. <…> Они городскую территорию убирают, чистят, а мы должны за это платить? Скорее администрация позвонила УК, а она же в свою очередь не будет администрации доказывать, что это не их территория. Они просто почистили за наш счет и все», — пояснил недовольство собственников читатель. Всего, по словам читателя, снега у дома было столько, что для него было достаточно задействовать две машины. Фактически, как рассказал местный житель, работало много машин: около семи, а также трактор. Замечание представителю УК о том, что территория не относится к дому № 20, было сделано, рассказал читатель. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УК «Курганская управляющая компания», на балансе которой находится данный дом. Представитель компании ответил, что прокомментирует ситуацию позднее. Также корреспондент направил запрос в администрацию Кургана. Оперативно получить комментарий не удалось. Он будет добавлен после получения. Ранее URA.RU писало, что мэрия установила срок управляющим компаниям Кургана, чтобы вывезти снег со дворов. Некоторые из компаний не справились с поставленной задачей вовремя.