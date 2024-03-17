17 марта 2024

В ЯНАО меняют на золото серебряный медальон эпохи Древнего Рима. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Юбилейный пресс-тур на производство "ЕЗ ОЦМ". Свердловская область, Верхняя Пышма, слиток золота
Серебряный медальон римского легионера «Мать волчица» меняют на золото Фото:

Серебряный медальон римского легионера эпохи I века н. э. продает коллекционер из Лабытнанги (ЯНАО). Стоимость артефакта, найденного на раскопках в Сицилии, оценивается в 10 тысяч рублей, следует из объявления, размещенного на сайте «Авито». Хозяин объявления готов также обменять жетон на лом золота.

«Серебряный медальон римского легионера „Мать волчица“ (1 век н. э.), хороший, сохранен без реставрации, раскопки Сицилия. Возможен обмен на лом золота», — говорится в объявлении. Стоимость жетона владелец оценивает в 10 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что коллекционный автомобиль марки «Москвич» эпохи Великой Отечественной войны выставили на продажу в Ноябрьске (ЯНАО). Хозяин раритетного седана намерен выручить на сделке 1,5 миллиона рублей

https://www.avito.ru/labytnangi/kollektsionirovanie/starinnyy_serebryannyy_zheton_rimskogo_legeonera_2207175034?slocation=662330
Стоимость медальона римского легионера коллекционер из Ямала оценивает в 10 тысяч рублей
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Серебряный медальон римского легионера эпохи I века н. э. продает коллекционер из Лабытнанги (ЯНАО). Стоимость артефакта, найденного на раскопках в Сицилии, оценивается в 10 тысяч рублей, следует из объявления, размещенного на сайте «Авито». Хозяин объявления готов также обменять жетон на лом золота. «Серебряный медальон римского легионера „Мать волчица“ (1 век н. э.), хороший, сохранен без реставрации, раскопки Сицилия. Возможен обмен на лом золота», — говорится в объявлении. Стоимость жетона владелец оценивает в 10 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что коллекционный автомобиль марки «Москвич» эпохи Великой Отечественной войны выставили на продажу в Ноябрьске (ЯНАО). Хозяин раритетного седана намерен выручить на сделке 1,5 миллиона рублей
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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