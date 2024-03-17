Серебряный медальон римского легионера эпохи I века н. э. продает коллекционер из Лабытнанги (ЯНАО). Стоимость артефакта, найденного на раскопках в Сицилии, оценивается в 10 тысяч рублей, следует из объявления, размещенного на сайте «Авито». Хозяин объявления готов также обменять жетон на лом золота.
«Серебряный медальон римского легионера „Мать волчица“ (1 век н. э.), хороший, сохранен без реставрации, раскопки Сицилия. Возможен обмен на лом золота», — говорится в объявлении. Стоимость жетона владелец оценивает в 10 тысяч рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что коллекционный автомобиль марки «Москвич» эпохи Великой Отечественной войны выставили на продажу в Ноябрьске (ЯНАО). Хозяин раритетного седана намерен выручить на сделке 1,5 миллиона рублей
Стоимость медальона римского легионера коллекционер из Ямала оценивает в 10 тысяч рублей
Серебряный медальон римского легионера эпохи I века н. э. продает коллекционер из Лабытнанги (ЯНАО). Стоимость артефакта, найденного на раскопках в Сицилии, оценивается в 10 тысяч рублей, следует из объявления, размещенного на сайте «Авито». Хозяин объявления готов также обменять жетон на лом золота. «Серебряный медальон римского легионера „Мать волчица“ (1 век н. э.), хороший, сохранен без реставрации, раскопки Сицилия. Возможен обмен на лом золота», — говорится в объявлении. Стоимость жетона владелец оценивает в 10 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что коллекционный автомобиль марки «Москвич» эпохи Великой Отечественной войны выставили на продажу в Ноябрьске (ЯНАО). Хозяин раритетного седана намерен выручить на сделке 1,5 миллиона рублей