Глава тюменской ЛДПР рассчитывает на мандат в Госдуме за работу на выборах

19 марта 2024 в 15:33 Размер текста - 17 +

Владимир Сысоев может избраться в Госдуму в 2026 году Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Лидер фракции ЛДПР в Тюменской облдуме Владимир Сысоев надеется на то, что получит мандат в Государственной думе в обмен на хороший результат Леонида Слуцкого по региону. Об этом URA.RU сообщили источники из тюменского политического бомонда. «В партии он является полпредом по Уральскому федеральному округу. Он получил этот пост после успешных выборов в 2023 году. За хорошо отработанную президентскую кампанию Сысоев рассчитывает, что получит возможность вновь избраться в Государственную думу», — сообщают собеседники агентства. Тюменские либерал-демократы обеспечили Леониду Слуцкому самый высокий результат среди остальных регионов страны. В Тюменской области он получил 6,27%. Выборы в Государственную думу состоятся в 2026 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лидер фракции ЛДПР в Тюменской облдуме Владимир Сысоев надеется на то, что получит мандат в Государственной думе в обмен на хороший результат Леонида Слуцкого по региону. Об этом URA.RU сообщили источники из тюменского политического бомонда. «В партии он является полпредом по Уральскому федеральному округу. Он получил этот пост после успешных выборов в 2023 году. За хорошо отработанную президентскую кампанию Сысоев рассчитывает, что получит возможность вновь избраться в Государственную думу», — сообщают собеседники агентства. Тюменские либерал-демократы обеспечили Леониду Слуцкому самый высокий результат среди остальных регионов страны. В Тюменской области он получил 6,27%. Выборы в Государственную думу состоятся в 2026 году.