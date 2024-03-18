18 марта 2024

Осужденный экс-глава курганского ГУ МЧС Рожков выплатит миллионный ущерб

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы МЧС Рожкова Олега. Курган, рожков олег
Суд по выплате ущерба экс-главой курганского ГУ МЧС (архивное фото) Фото:
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Задержан экс-глава курганского ГУ МЧС Олег Рожков

Осужденному за коррупцию бывшему начальнику ГУ МЧС по Курганской области Олегу Рожкову придется выплатить ущерб по иску прокуратуры. Решение, по котором он признан солидарным ответчиком вместе с бизнесменом Вячеславом Филимоновым, оставлено в силе. Об этом URA.RU сообщили в Курганском областном суде.

«Решение по делу о возмещении ущерба по иску прокуратуры Курганской области к Рожкову Олегу Анатольевичу оставлено без изменений», — рассказали в пресс-службе суда в ответ на запрос. В законную силу решение апелляционной инстанции не вступило.

В суде рассматривалась жалоба на решение о признании Рожкова ответчиком по иску о возмещении 56 млн 644 тысяч рублей, поданному прокуратурой региона. Иск был удовлетворен в декабре прошлого года. По нему Рожков должен солидарно выплатить сумму ущерба, нанесенного во время исполнения гособоронзаказа. Суд признал бывшего главу ГУ МЧС виновным в превышении должностных полномочий при принятии некачественных роботов для нужд ведомства. Роботов изготовил Курганский завод спецтехники. Его бывший руководитель Вячеслав Филимонов признан виновным в мошенничестве при изготовлении техники. По мнению прокуратуры, ущерб осужденные должны выплачивать солидарно.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане суд удовлетворил иск прокуратуры к бывшему начальник ГУ МЧС. По нему Рожков должен выплатить вместе с бизнесменом Филимонов десятки миллионов рублей ущерба.

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Осужденному за коррупцию бывшему начальнику ГУ МЧС по Курганской области Олегу Рожкову придется выплатить ущерб по иску прокуратуры. Решение, по котором он признан солидарным ответчиком вместе с бизнесменом Вячеславом Филимоновым, оставлено в силе. Об этом URA.RU сообщили в Курганском областном суде. «Решение по делу о возмещении ущерба по иску прокуратуры Курганской области к Рожкову Олегу Анатольевичу оставлено без изменений», — рассказали в пресс-службе суда в ответ на запрос. В законную силу решение апелляционной инстанции не вступило. В суде рассматривалась жалоба на решение о признании Рожкова ответчиком по иску о возмещении 56 млн 644 тысяч рублей, поданному прокуратурой региона. Иск был удовлетворен в декабре прошлого года. По нему Рожков должен солидарно выплатить сумму ущерба, нанесенного во время исполнения гособоронзаказа. Суд признал бывшего главу ГУ МЧС виновным в превышении должностных полномочий при принятии некачественных роботов для нужд ведомства. Роботов изготовил Курганский завод спецтехники. Его бывший руководитель Вячеслав Филимонов признан виновным в мошенничестве при изготовлении техники. По мнению прокуратуры, ущерб осужденные должны выплачивать солидарно. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане суд удовлетворил иск прокуратуры к бывшему начальник ГУ МЧС. По нему Рожков должен выплатить вместе с бизнесменом Филимонов десятки миллионов рублей ущерба.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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