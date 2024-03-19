Путин провел встречу с лидерами парламентских фракций: главное

Путин призвал лидеров фракций Госдумы объединить усилия ради интересов страны

20 марта 2024 в 02:06 Размер текста - 17 +

Владимир Путин призвал лидеров парламентских партий искать нужные для страны компромиссы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин во вторник 19 марта встретился с лидерами фракций Госдумы. Там он призвал объединить усилия ради интересов государства. Главные заявления президента в сбойке URA.RU. Путин про избирательную кампанию Президент отметил, что избирательная кампания на выборах проходила цивилизованно. Трансляция встречи велась в эфире телеканала «Россия24». Путин выразил надежду на конструктивную работу с парламентом Путин надеется на конструктивную работу с парламентом, хотя споры неизбежны. Также он желает, чтобы борьба была такой же цивилизованной, как выборы. Путин призвал не следовать партийными интересами при формировании нового кабмина Путин попросил лидеров фракций Госдумы выбирать членов правительства исходя из их деловых качеств и способности решать задачи страны, а не из корпоративных или партийных интересов. Он отметил, что «это чрезвычайно важная вещь». Путин отметил важность укрепления обороноспособности и безопасности Президент заявил, что особую важность сейчас имеют вопросы, касающиеся обороноспособности и безопасности страны. Также он сказал, что противники РФ не знают, с кем имеют дело. Экономика является базой развития страны Путин заявил, что меры по народосбережению и достижению технологического суверенитета осуществляются через развитие экономики. Он подчеркнул, что это база развития страны, на которой должны решаться все остальные вопросы. Путин предложил лидерам фракций обсудить планы развития страны Президент РФ заявил, что хотел бы обсудить планы по развитию страны. Ранее они были озвучены в послании Федеральному собранию. Путин рассказал, в каком случае будут достигнуты все цели развития России По его мнению, все основные цели развития России будут достигнуты при эффективной работе. Он отметил, что «до сих пор нам в достаточно сложных условиях внешнего давления удавалось это делать». Путин призвал лидеров фракций Госдумы не почивать на лаврах, так как, по его мнению, «много всякой дури и несправедливости». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин во вторник 19 марта встретился с лидерами фракций Госдумы. Там он призвал объединить усилия ради интересов государства. Главные заявления президента в сбойке URA.RU. Президент отметил, что избирательная кампания на выборах проходила цивилизованно. Трансляция встречи велась в эфире телеканала «Россия24». Путин надеется на конструктивную работу с парламентом, хотя споры неизбежны. Также он желает, чтобы борьба была такой же цивилизованной, как выборы. Путин попросил лидеров фракций Госдумы выбирать членов правительства исходя из их деловых качеств и способности решать задачи страны, а не из корпоративных или партийных интересов. Он отметил, что «это чрезвычайно важная вещь». Президент заявил, что особую важность сейчас имеют вопросы, касающиеся обороноспособности и безопасности страны. Также он сказал, что противники РФ не знают, с кем имеют дело. Путин заявил, что меры по народосбережению и достижению технологического суверенитета осуществляются через развитие экономики. Он подчеркнул, что это база развития страны, на которой должны решаться все остальные вопросы. Президент РФ заявил, что хотел бы обсудить планы по развитию страны. Ранее они были озвучены в послании Федеральному собранию. По его мнению, все основные цели развития России будут достигнуты при эффективной работе. Он отметил, что «до сих пор нам в достаточно сложных условиях внешнего давления удавалось это делать». Путин призвал лидеров фракций Госдумы не почивать на лаврах, так как, по его мнению, «много всякой дури и несправедливости».