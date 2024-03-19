На скандальную канализацию-долгострой власти Кургана ищут дополнительные деньги

20 марта 2024 в 10:17 Размер текста - 17 +

Нужно более 3 млн рублей, чтобы подключить 16 курганских домов к канализации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Администрации Кургана нужно найти более трех миллионов рублей, чтобы подключить 16 многоквартирных домов к новой канализации в Восточном микрорайоне. Об этом рассказал замглавы города Роман Медведев на заседании депутатской комиссии гордумы по экономической политике, предпринимательству и собственности, передает корреспондент URA.RU. Эту канализацию планировали достроить более трех лет назад. «Определена ориентировочная стоимость подключения. На подключение требуется более трех миллионов рублей. В настоящее время решается вопрос по источнику финансирования домов», — сообщил Медведев. Он отметил, что строительство было завершено. Стоимость работ составила около 106 млн рублей. Было построено более семи километров напорного и четыре километра самотечного коллектора, а также смонтировано более ста колодцев. Медведев объяснил, что проект достаточно сложный, из-за чего после пилотного запуска возникли замечания. Представители мэрии направили подрядчику досудебную претензию, так как компания не устранила их в установленные сроки. К канализации уже подключены некоторые соцобъекты и дом. По мнению Медведева, до конца года эти вопросы будут урегулированы. Работы изначально должны были завершить до конца 2020 года, но потом сроки несколько раз переносили. Чиновники мэрии не раз уточняли, что для подключения многоквартирных домов в Восточном к канализации жителям нужно принять на собраниях решение об организации работ и найти подрядчика для врезки своего дома к общей системе канализации. Бывшего директора Управления капстроительства Кургана Андрея Чудакова обвиняют в превышении должностных полномочий при подписании документов по контракту, связанному с канализацией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрации Кургана нужно найти более трех миллионов рублей, чтобы подключить 16 многоквартирных домов к новой канализации в Восточном микрорайоне. Об этом рассказал замглавы города Роман Медведев на заседании депутатской комиссии гордумы по экономической политике, предпринимательству и собственности, передает корреспондент URA.RU. Эту канализацию планировали достроить более трех лет назад. «Определена ориентировочная стоимость подключения. На подключение требуется более трех миллионов рублей. В настоящее время решается вопрос по источнику финансирования домов», — сообщил Медведев. Он отметил, что строительство было завершено. Стоимость работ составила около 106 млн рублей. Было построено более семи километров напорного и четыре километра самотечного коллектора, а также смонтировано более ста колодцев. Медведев объяснил, что проект достаточно сложный, из-за чего после пилотного запуска возникли замечания. Представители мэрии направили подрядчику досудебную претензию, так как компания не устранила их в установленные сроки. К канализации уже подключены некоторые соцобъекты и дом. По мнению Медведева, до конца года эти вопросы будут урегулированы. Работы изначально должны были завершить до конца 2020 года, но потом сроки несколько раз переносили. Чиновники мэрии не раз уточняли, что для подключения многоквартирных домов в Восточном к канализации жителям нужно принять на собраниях решение об организации работ и найти подрядчика для врезки своего дома к общей системе канализации. Бывшего директора Управления капстроительства Кургана Андрея Чудакова обвиняют в превышении должностных полномочий при подписании документов по контракту, связанному с канализацией.