Тюменская компания построит банный комплекс в новом ЖК в Кургане

Тюменская компания построит ресторан и банный комплекс в новом ЖК рядом с озером

20 марта 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

Банный комплекс разместят на территории нового ЖК в Заозерном Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Комплексная застройка в Курганской области Девелопер из Тюмени планирует построить семейный ресторан и банный комплекс на берегу озера Черное в Заозерном районе Кургана. Объекты войдут входить в общественный центр, в котором также разместят фитнес-зал и аптеку. Об этом сообщается в презентации застройщика. «В жилом комплексе предусмотрен общественный центр, где будет расположен не только семейный ресторан и банный комплекс, а также магазин, фитнес-зал, аптека и прочие предприятия оказания услуг, требуемые для комфортной жизни», — указано в презентации нового ЖК. Также на территории комплекса планируют разместить клуб жильцов, где будут проводиться мастер-классы, лекции, творческие вечера, чаепития и спортивные тренировки. Новый ЖК расположится на территории 155 га. Планируется строительство 330 тысяч квадратных метров жилья. Дома будут иметь от двух до семи этажей. По данным застройщика, в комплексе смогут проживать до 12 тысяч человек. Данный проект является крупнейшим в УрФО. На строительство данного проекта тюменской компании было выделено 2,5 млрд рублей от банка «Дом.РФ». Ранее URA.RU писало, что тюменский застройщик приступил к возведению первого дома рядом с озером в Кургане. Его планируют сдать в 2025 году. Также иногородний девелопер показал, какое благоустройство будут иметь дома в новом ЖК. На дворовых территориях разместят детские и спортивные площадки с тренажерами, место с лежаками и столами для настольного тенниса и зоны отдыха. Также будут предусмотрены велосипедные дорожки и пешеходные бульвары. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Девелопер из Тюмени планирует построить семейный ресторан и банный комплекс на берегу озера Черное в Заозерном районе Кургана. Объекты войдут входить в общественный центр, в котором также разместят фитнес-зал и аптеку. Об этом сообщается в презентации застройщика. «В жилом комплексе предусмотрен общественный центр, где будет расположен не только семейный ресторан и банный комплекс, а также магазин, фитнес-зал, аптека и прочие предприятия оказания услуг, требуемые для комфортной жизни», — указано в презентации нового ЖК. Также на территории комплекса планируют разместить клуб жильцов, где будут проводиться мастер-классы, лекции, творческие вечера, чаепития и спортивные тренировки. Новый ЖК расположится на территории 155 га. Планируется строительство 330 тысяч квадратных метров жилья. Дома будут иметь от двух до семи этажей. По данным застройщика, в комплексе смогут проживать до 12 тысяч человек. Данный проект является крупнейшим в УрФО. На строительство данного проекта тюменской компании было выделено 2,5 млрд рублей от банка «Дом.РФ». Ранее URA.RU писало, что тюменский застройщик приступил к возведению первого дома рядом с озером в Кургане. Его планируют сдать в 2025 году. Также иногородний девелопер показал, какое благоустройство будут иметь дома в новом ЖК. На дворовых территориях разместят детские и спортивные площадки с тренажерами, место с лежаками и столами для настольного тенниса и зоны отдыха. Также будут предусмотрены велосипедные дорожки и пешеходные бульвары.