Задержанный ФСБ начальник отдела «Челябинскавтодора» Степанов отправился в СИЗО. Фото, видео

20 марта 2024 в 15:34 Размер текста - 17 +

Артема Степанова отправили в СИЗО до 19 мая Фото: Павел Сидоров © URA.RU Задержанному сотрудниками УФСБ по Челябинской области начальнику отдела технического надзора дорожно-строительных работ «Челябинскавтодор» (подведомственен миндору региона) Артему Степанову 20 марта избрали меру пресечения. Как передает корреспондент URA.RU из зала Тракторозаводского райсуда, обвиняемого отправили в СИЗО на два месяца. По словам следователя, Степанов может скрыться за границей, повлиять на ход расследования, имеет необходимые связи, в правоохранительных органах и может угрожать свидетелям. В связи с чем его и необходимо взять под стражу. Сам Степанов просил избрать более мягкую меру пресечения — домашний арест. «Ему надо лекарства принимать. Ни минутой раньше, ни минутой позже. Иначе может быть летальный исход», — присоединилась к ходатайству его жена. Ее поддержал и адвокат обвиняемого. «Суд постановил избрать в отношении Степанова меру пресечения в виде содержания под стражей. Сроком на два месяца, то есть до 19 мая», — зачитала решение Алена Закарчемная. Степанов был задержан на рабочем месте 19 марта. Тогда же сотрудники челябинских управлений ФСБ и СКР провели обыски в «Челябинскавтодоре». Из учреждения изъяли документы. Степанова обвинили в получении взятки. По версии следствия, он получил от одного из подчиненных, Ильдара Галлямова, связанного со сторонней организацией, мобильный телефон iPhone 14 Pro, стоимостью не менее 94 тысяч рублей, а также еще 200 тысяч рублей. За это он закрепил Галлямова за объектом капитального ремонта автодороги в селе Кирса Верхнеуральского района Челябинской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Задержанному сотрудниками УФСБ по Челябинской области начальнику отдела технического надзора дорожно-строительных работ «Челябинскавтодор» (подведомственен миндору региона) Артему Степанову 20 марта избрали меру пресечения. Как передает корреспондент URA.RU из зала Тракторозаводского райсуда, обвиняемого отправили в СИЗО на два месяца. По словам следователя, Степанов может скрыться за границей, повлиять на ход расследования, имеет необходимые связи, в правоохранительных органах и может угрожать свидетелям. В связи с чем его и необходимо взять под стражу. Сам Степанов просил избрать более мягкую меру пресечения — домашний арест. «Ему надо лекарства принимать. Ни минутой раньше, ни минутой позже. Иначе может быть летальный исход», — присоединилась к ходатайству его жена. Ее поддержал и адвокат обвиняемого. «Суд постановил избрать в отношении Степанова меру пресечения в виде содержания под стражей. Сроком на два месяца, то есть до 19 мая», — зачитала решение Алена Закарчемная. Степанов был задержан на рабочем месте 19 марта. Тогда же сотрудники челябинских управлений ФСБ и СКР провели обыски в «Челябинскавтодоре». Из учреждения изъяли документы. Степанова обвинили в получении взятки. По версии следствия, он получил от одного из подчиненных, Ильдара Галлямова, связанного со сторонней организацией, мобильный телефон iPhone 14 Pro, стоимостью не менее 94 тысяч рублей, а также еще 200 тысяч рублей. За это он закрепил Галлямова за объектом капитального ремонта автодороги в селе Кирса Верхнеуральского района Челябинской области.