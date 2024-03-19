Как родители ЯНАО могут подать заявление в первый класс

В ЯНАО начнется прием заявлений в первый класс

20 марта 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

Родители ЯНАО смогут подавать заявление о приеме в первый класс несколькими способами Фото: Анна Майорова © URA.RU В ЯНАО с 1 апреля в 09.00 по местному времени для всех муниципалитетов начнется прием заявлений по записи детей в первый класс. Какие этапы ждут родителей, как подать заявление, и какие документы необходимы для записи в первый класс — в материале URA.RU Какие этапы ждут родителей Прием детей в первые классы будет проходить в два этапа. Первый этап — с 1 апреля по 30 июня. На этом этапе заявления подают родители тех детей, которые проживают на закрепленной территории (в том же районе, где находится школа), а также льготники, обладающие первоочередным правом на зачисление в школу. Прием документов по прописке завершится 30 июня 2024 года.

Второй этап — с 6 июля по 5 сентября. На данном этапе подают заявления родители детей независимо от их места проживания. Школы принимают заявления до момента заполнения свободных мест. Списки закрепленных территорий опубликованы на сайтах местных органов самоуправления и на сайтах образовательных учреждений. Информация о наличии свободных мест в первых классах также публикуется на сайтах образовательных учреждений. Как подать заявление на прием в первый класс В этом году подать заявление на прием в первый класс можно будет одним из следующих способов на выбор: С помощью портала « Госулуги ».

». На региональном портале « Е-услуги. Образование ».

». Подать заявление в МФЦ.

Отправить заказное письмо с уведомлением о вручении.

Лично принести заявление в школу.

По электронной почте. Какие документы необходимы для записи в первый класс Данные паспорта одного из родителей (законного представителя, опекуна).

Свидетельство о рождении ребенка.

Сведения о льготах, если есть на них право.

Сведения о братья и сестрах (если брат или сестра уже учатся в выбранной школе, ребенок будет иметь преимущество при зачислении).

Номер или название школы, куда планируете подать заявление.

Сведения о регистрации родителя и ребенка. С 18 марта родители могут создавать черновик заявления на портале «Госуслуг». Редактировать его можно до 1 апреля. После подачи онлайн-заявления необходимо предоставить оригиналы документов в школу. Сообщение о зачислении придет в личный кабинет на «Госуслугах». Детей, проживающих не по месту прописки, школы будут принимать на свободные места вплоть до 5 сентября 2024 года. В соответствии с порядком, приказы о зачислении детей будут изданы в течение трех рабочих дней после завершения приема всех заявлений, то есть после 30 июня. Ранее URA.RU сообщало о порядке приема заявлений в первый класс в ЯНАО. Какие сроки и этапы необходимо будет пройти родителям для подачи заявления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЯНАО с 1 апреля в 09.00 по местному времени для всех муниципалитетов начнется прием заявлений по записи детей в первый класс. Какие этапы ждут родителей, как подать заявление, и какие документы необходимы для записи в первый класс — в материале URA.RU Прием детей в первые классы будет проходить в два этапа. Списки закрепленных территорий опубликованы на сайтах местных органов самоуправления и на сайтах образовательных учреждений. Информация о наличии свободных мест в первых классах также публикуется на сайтах образовательных учреждений. В этом году подать заявление на прием в первый класс можно будет одним из следующих способов на выбор: С 18 марта родители могут создавать черновик заявления на портале «Госуслуг». Редактировать его можно до 1 апреля. После подачи онлайн-заявления необходимо предоставить оригиналы документов в школу. Сообщение о зачислении придет в личный кабинет на «Госуслугах». Детей, проживающих не по месту прописки, школы будут принимать на свободные места вплоть до 5 сентября 2024 года. В соответствии с порядком, приказы о зачислении детей будут изданы в течение трех рабочих дней после завершения приема всех заявлений, то есть после 30 июня. Ранее URA.RU сообщало о порядке приема заявлений в первый класс в ЯНАО. Какие сроки и этапы необходимо будет пройти родителям для подачи заявления.