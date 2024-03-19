19 марта 2024

Как родители ЯНАО могут подать заявление в первый класс

В ЯНАО начнется прием заявлений в первый класс
© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная линейка в школе № 106. Екатеринбург, первый класс, дети, первое сентября, школа, цветы
Родители ЯНАО смогут подавать заявление о приеме в первый класс несколькими способами Фото:

В ЯНАО с 1 апреля в 09.00 по местному времени для всех муниципалитетов начнется прием заявлений по записи детей в первый класс. Какие этапы ждут родителей, как подать заявление, и какие документы необходимы для записи в первый класс — в материале URA.RU

Какие этапы ждут родителей

Прием детей в первые классы будет проходить в два этапа.

  • Первый этап — с 1 апреля по 30 июня. На этом этапе заявления подают родители тех детей, которые проживают на закрепленной территории (в том же районе, где находится школа), а также льготники, обладающие первоочередным правом на зачисление в школу. Прием документов по прописке завершится 30 июня 2024 года.
  • Второй этап — с 6 июля по 5 сентября. На данном этапе подают заявления родители детей независимо от их места проживания. Школы принимают заявления до момента заполнения свободных мест.

Списки закрепленных территорий опубликованы на сайтах местных органов самоуправления и на сайтах образовательных учреждений. Информация о наличии свободных мест в первых классах также публикуется на сайтах образовательных учреждений.

Как подать заявление на прием в первый класс

В этом году подать заявление на прием в первый класс можно будет одним из следующих способов на выбор:

  • С помощью портала «Госулуги».
  • На региональном портале «Е-услуги. Образование».
  • Подать заявление в МФЦ.
  • Отправить заказное письмо с уведомлением о вручении.
  • Лично принести заявление в школу.
  • По электронной почте.

Какие документы необходимы для записи в первый класс

  • Данные паспорта одного из родителей (законного представителя, опекуна).
  • Свидетельство о рождении ребенка.
  • Сведения о льготах, если есть на них право.
  • Сведения о братья и сестрах (если брат или сестра уже учатся в выбранной школе, ребенок будет иметь преимущество при зачислении).
  • Номер или название школы, куда планируете подать заявление.
  • Сведения о регистрации родителя и ребенка.

С 18 марта родители могут создавать черновик заявления на портале «Госуслуг». Редактировать его можно до 1 апреля. После подачи онлайн-заявления необходимо предоставить оригиналы документов в школу. Сообщение о зачислении придет в личный кабинет на «Госуслугах». Детей, проживающих не по месту прописки, школы будут принимать на свободные места вплоть до 5 сентября 2024 года. В соответствии с порядком, приказы о зачислении детей будут изданы в течение трех рабочих дней после завершения приема всех заявлений, то есть после 30 июня.

Ранее URA.RU сообщало о порядке приема заявлений в первый класс в ЯНАО. Какие сроки и этапы необходимо будет пройти родителям для подачи заявления.

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В ЯНАО с 1 апреля в 09.00 по местному времени для всех муниципалитетов начнется прием заявлений по записи детей в первый класс. Какие этапы ждут родителей, как подать заявление, и какие документы необходимы для записи в первый класс — в материале URA.RU Прием детей в первые классы будет проходить в два этапа. Списки закрепленных территорий опубликованы на сайтах местных органов самоуправления и на сайтах образовательных учреждений. Информация о наличии свободных мест в первых классах также публикуется на сайтах образовательных учреждений. В этом году подать заявление на прием в первый класс можно будет одним из следующих способов на выбор: С 18 марта родители могут создавать черновик заявления на портале «Госуслуг». Редактировать его можно до 1 апреля. После подачи онлайн-заявления необходимо предоставить оригиналы документов в школу. Сообщение о зачислении придет в личный кабинет на «Госуслугах». Детей, проживающих не по месту прописки, школы будут принимать на свободные места вплоть до 5 сентября 2024 года. В соответствии с порядком, приказы о зачислении детей будут изданы в течение трех рабочих дней после завершения приема всех заявлений, то есть после 30 июня. Ранее URA.RU сообщало о порядке приема заявлений в первый класс в ЯНАО. Какие сроки и этапы необходимо будет пройти родителям для подачи заявления.
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