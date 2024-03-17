17 марта 2024

Жители ЯНАО в апреле смогут записать будущих первоклашек в школы

В ЯНАО запись детей в первые классы стартует с 1 апреля
© Служба новостей «URA.RU»
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Праздничная линейка в Гимназии №40. Екатеринбург, гимназия, первоклашки, первоклассник, первый класс, школа, образование, набор в первый класс
Запись в первые классы пройдет в два этапа Фото:

Прием заявлений на запись детей в первый класс в ЯНАО стартует 1 апреля с 9:00. Об этом URA.RU сообщили в окружном правительстве.

«Прием детей в первые классы будет проходить в два этапа. С 1 апреля по 30 июня подают заявление родители детей, проживающих на закрепленной территории, а также льготники, которые обладают первоочередным правом на зачисление в школу», — рассказали в пресс-службе правительства ЯНАО.

Второй этап записи пройдет с 6 июля по 5 сентября. Заявления на зачисления в школы будут приниматься до момента заполнения свободных мест. Данные сроки будут касаться детей не проживающих на закрепленной территории.

Вся информация по спискам и количестве мест будет публиковаться на сайтах образовательных учреждений и местных органов самоуправления. Подать заявления можно подать с помощью портала «Госуслуги», МФЦ и «Е-услуги. Образование».

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Прием заявлений на запись детей в первый класс в ЯНАО стартует 1 апреля с 9:00. Об этом URA.RU сообщили в окружном правительстве. «Прием детей в первые классы будет проходить в два этапа. С 1 апреля по 30 июня подают заявление родители детей, проживающих на закрепленной территории, а также льготники, которые обладают первоочередным правом на зачисление в школу», — рассказали в пресс-службе правительства ЯНАО. Второй этап записи пройдет с 6 июля по 5 сентября. Заявления на зачисления в школы будут приниматься до момента заполнения свободных мест. Данные сроки будут касаться детей не проживающих на закрепленной территории. Вся информация по спискам и количестве мест будет публиковаться на сайтах образовательных учреждений и местных органов самоуправления. Подать заявления можно подать с помощью портала «Госуслуги», МФЦ и «Е-услуги. Образование».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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