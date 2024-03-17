Жители ЯНАО в апреле смогут записать будущих первоклашек в школы

В ЯНАО запись детей в первые классы стартует с 1 апреля

18 марта 2024 в 10:38 Размер текста - 17 +

Запись в первые классы пройдет в два этапа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Прием заявлений на запись детей в первый класс в ЯНАО стартует 1 апреля с 9:00. Об этом URA.RU сообщили в окружном правительстве. «Прием детей в первые классы будет проходить в два этапа. С 1 апреля по 30 июня подают заявление родители детей, проживающих на закрепленной территории, а также льготники, которые обладают первоочередным правом на зачисление в школу», — рассказали в пресс-службе правительства ЯНАО. Второй этап записи пройдет с 6 июля по 5 сентября. Заявления на зачисления в школы будут приниматься до момента заполнения свободных мест. Данные сроки будут касаться детей не проживающих на закрепленной территории. Вся информация по спискам и количестве мест будет публиковаться на сайтах образовательных учреждений и местных органов самоуправления. Подать заявления можно подать с помощью портала «Госуслуги», МФЦ и «Е-услуги. Образование». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прием заявлений на запись детей в первый класс в ЯНАО стартует 1 апреля с 9:00. Об этом URA.RU сообщили в окружном правительстве. «Прием детей в первые классы будет проходить в два этапа. С 1 апреля по 30 июня подают заявление родители детей, проживающих на закрепленной территории, а также льготники, которые обладают первоочередным правом на зачисление в школу», — рассказали в пресс-службе правительства ЯНАО. Второй этап записи пройдет с 6 июля по 5 сентября. Заявления на зачисления в школы будут приниматься до момента заполнения свободных мест. Данные сроки будут касаться детей не проживающих на закрепленной территории. Вся информация по спискам и количестве мест будет публиковаться на сайтах образовательных учреждений и местных органов самоуправления. Подать заявления можно подать с помощью портала «Госуслуги», МФЦ и «Е-услуги. Образование».