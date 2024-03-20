20 марта 2024

В ЯНАО гендиректор задолжал работникам более полутора миллионов рублей

В Новом Уренгое директор фирмы не выплачивал работникам зарплату более двух лет
© Служба новостей «URA.RU»
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На Ямале сотрудники коммерческой организации более двух лет не получали зарплату Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) генеральный директор фирмы подозревается в невыплате заработной платы сотрудникам организации. Сумма долга составляет около двух миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе окружного СУ СКР.

«По данным следствия, в городе Новый Уренгой генеральный директор коммерческой организации в период с января 2022 по 11 марта 2024 года из корыстной и иной личной заинтересованности не выплачивал двум рабочим заработную плату и не осуществил окончательный расчет при их увольнении. Задолженность перед потерпевшими составила более 1 миллиона 600 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства.

По информации источников агентства в силовых структурах, речь идет об ООО «Креслава». У руководителя фирмы была возможность выплатить работникам заработную плату в полном объеме без задержек.

Корреспондент URA.RU направил запрос специалистам ООО «Креслава» для получения комментария. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU писало о работниках фирмы в Надыме (ЯНАО), которые семь месяцев не получали зарплату. Руководитель коммерческой организации на данный момент погасил задолженность перед сотрудниками.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) генеральный директор фирмы подозревается в невыплате заработной платы сотрудникам организации. Сумма долга составляет около двух миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе окружного СУ СКР. «По данным следствия, в городе Новый Уренгой генеральный директор коммерческой организации в период с января 2022 по 11 марта 2024 года из корыстной и иной личной заинтересованности не выплачивал двум рабочим заработную плату и не осуществил окончательный расчет при их увольнении. Задолженность перед потерпевшими составила более 1 миллиона 600 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства. По информации источников агентства в силовых структурах, речь идет об ООО «Креслава». У руководителя фирмы была возможность выплатить работникам заработную плату в полном объеме без задержек. Корреспондент URA.RU направил запрос специалистам ООО «Креслава» для получения комментария. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU писало о работниках фирмы в Надыме (ЯНАО), которые семь месяцев не получали зарплату. Руководитель коммерческой организации на данный момент погасил задолженность перед сотрудниками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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