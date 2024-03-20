В ЯНАО гендиректор задолжал работникам более полутора миллионов рублей

В Новом Уренгое директор фирмы не выплачивал работникам зарплату более двух лет

21 марта 2024 в 10:36 Размер текста - 17 +

На Ямале сотрудники коммерческой организации более двух лет не получали зарплату Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) генеральный директор фирмы подозревается в невыплате заработной платы сотрудникам организации. Сумма долга составляет около двух миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе окружного СУ СКР. «По данным следствия, в городе Новый Уренгой генеральный директор коммерческой организации в период с января 2022 по 11 марта 2024 года из корыстной и иной личной заинтересованности не выплачивал двум рабочим заработную плату и не осуществил окончательный расчет при их увольнении. Задолженность перед потерпевшими составила более 1 миллиона 600 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства. По информации источников агентства в силовых структурах, речь идет об ООО «Креслава». У руководителя фирмы была возможность выплатить работникам заработную плату в полном объеме без задержек. Корреспондент URA.RU направил запрос специалистам ООО «Креслава» для получения комментария. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU писало о работниках фирмы в Надыме (ЯНАО), которые семь месяцев не получали зарплату. Руководитель коммерческой организации на данный момент погасил задолженность перед сотрудниками. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Новом Уренгое (ЯНАО) генеральный директор фирмы подозревается в невыплате заработной платы сотрудникам организации. Сумма долга составляет около двух миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе окружного СУ СКР. «По данным следствия, в городе Новый Уренгой генеральный директор коммерческой организации в период с января 2022 по 11 марта 2024 года из корыстной и иной личной заинтересованности не выплачивал двум рабочим заработную плату и не осуществил окончательный расчет при их увольнении. Задолженность перед потерпевшими составила более 1 миллиона 600 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства. По информации источников агентства в силовых структурах, речь идет об ООО «Креслава». У руководителя фирмы была возможность выплатить работникам заработную плату в полном объеме без задержек. Корреспондент URA.RU направил запрос специалистам ООО «Креслава» для получения комментария. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU писало о работниках фирмы в Надыме (ЯНАО), которые семь месяцев не получали зарплату. Руководитель коммерческой организации на данный момент погасил задолженность перед сотрудниками.