19 марта 2024

В ЯНАО коммерческая организация полгода не выплачивала зарплату шести работникам

В Надыме работники коммерческой организации семь месяцев не получали зарплату
© Служба новостей «URA.RU»
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На Ямале работники, заявившие о нарушении их прав, получили расчет от руководителя организации Фото:

В Надыме (ЯНАО) гендиректор коммерческой организации не выплачивал шести работникам заработную плату в течении семи месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе окружного СУ СКР.

«По данным следствия, в Надыме генеральный директор общества с ограниченной ответственностью с июня 2022 года по декабрь 2023 года, имея финансовую возможность и располагая достаточными денежными средствами, полностью не выплачивал заработную плату и иные установленные законом выплаты шести работникам, состоявшим в трудовых отношениях с коммерческой организацией. Нарушения законодательства выявлены в ходе прокурорской проверки», — говорится в сообщении ведомства следственного ведомства.

На данный момент, диктор организации погасил задолженность перед сотрудниками. Кроме того, руководитель выплатил каждому работнику компенсацию морального вреда.

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В Надыме (ЯНАО) гендиректор коммерческой организации не выплачивал шести работникам заработную плату в течении семи месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе окружного СУ СКР. «По данным следствия, в Надыме генеральный директор общества с ограниченной ответственностью с июня 2022 года по декабрь 2023 года, имея финансовую возможность и располагая достаточными денежными средствами, полностью не выплачивал заработную плату и иные установленные законом выплаты шести работникам, состоявшим в трудовых отношениях с коммерческой организацией. Нарушения законодательства выявлены в ходе прокурорской проверки», — говорится в сообщении ведомства следственного ведомства. На данный момент, диктор организации погасил задолженность перед сотрудниками. Кроме того, руководитель выплатил каждому работнику компенсацию морального вреда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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