В ЯНАО коммерческая организация полгода не выплачивала зарплату шести работникам

В Надыме (ЯНАО) гендиректор коммерческой организации не выплачивал шести работникам заработную плату в течении семи месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе окружного СУ СКР.
«По данным следствия, в Надыме генеральный директор общества с ограниченной ответственностью с июня 2022 года по декабрь 2023 года, имея финансовую возможность и располагая достаточными денежными средствами, полностью не выплачивал заработную плату и иные установленные законом выплаты шести работникам, состоявшим в трудовых отношениях с коммерческой организацией. Нарушения законодательства выявлены в ходе прокурорской проверки», — говорится в сообщении ведомства следственного ведомства.
На данный момент, диктор организации погасил задолженность перед сотрудниками. Кроме того, руководитель выплатил каждому работнику компенсацию морального вреда.
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