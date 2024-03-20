20 марта 2024

Курганские бизнесмены стали вывозить в три раза больше леса в другие страны

© Служба новостей «URA.RU»
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Музей деревянного зодчества Хохловка. Пермь, лес, бревна, древесина, заготовка
Экспорт курганского леса увеличился в три раза Фото:

Курганские бизнесмены стали вывозить в три раза больше круглого леса в другие страны из-за увеличения поставок в соседний Казахстан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Тюменской таможни.

«В Курганской области зафиксирован рост экспорта круглого леса в 3 раза за счет увеличения поставок в Казахстан. Показатели других регионов Уральского федерального округа остались на уровне прошлых лет», — сообщили в ведомстве.

Всего с начала года уральскими таможенниками оформлен экспорт круглого леса на 1,8 млн долларов. Предпринимателями было вывезено 25 тысяч тонн древесины. Самые крупные поставки ушли в Китац, Казахстан и Узбекистан. Также с Урала за рубеж было экспортировано свыше 124 тысяч тонн лесоматериалов на 26 млн долларов.

Ранее URA.RU писало, что Курганская область экспортировала сотни тысяч кубометров леса. Древесину в 2023 году отправляли в Казахстан, Узбекистан, Афганистан и еще в пять других стран.

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Курганские бизнесмены стали вывозить в три раза больше круглого леса в другие страны из-за увеличения поставок в соседний Казахстан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Тюменской таможни. «В Курганской области зафиксирован рост экспорта круглого леса в 3 раза за счет увеличения поставок в Казахстан. Показатели других регионов Уральского федерального округа остались на уровне прошлых лет», — сообщили в ведомстве. Всего с начала года уральскими таможенниками оформлен экспорт круглого леса на 1,8 млн долларов. Предпринимателями было вывезено 25 тысяч тонн древесины. Самые крупные поставки ушли в Китац, Казахстан и Узбекистан. Также с Урала за рубеж было экспортировано свыше 124 тысяч тонн лесоматериалов на 26 млн долларов. Ранее URA.RU писало, что Курганская область экспортировала сотни тысяч кубометров леса. Древесину в 2023 году отправляли в Казахстан, Узбекистан, Афганистан и еще в пять других стран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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