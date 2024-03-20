Курганские бизнесмены стали вывозить в три раза больше леса в другие страны

21 марта 2024 в 11:13 Размер текста - 17 +

Экспорт курганского леса увеличился в три раза Фото: Сергей Русанов © URA.RU Курганские бизнесмены стали вывозить в три раза больше круглого леса в другие страны из-за увеличения поставок в соседний Казахстан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Тюменской таможни. «В Курганской области зафиксирован рост экспорта круглого леса в 3 раза за счет увеличения поставок в Казахстан. Показатели других регионов Уральского федерального округа остались на уровне прошлых лет», — сообщили в ведомстве. Всего с начала года уральскими таможенниками оформлен экспорт круглого леса на 1,8 млн долларов. Предпринимателями было вывезено 25 тысяч тонн древесины. Самые крупные поставки ушли в Китац, Казахстан и Узбекистан. Также с Урала за рубеж было экспортировано свыше 124 тысяч тонн лесоматериалов на 26 млн долларов. Ранее URA.RU писало, что Курганская область экспортировала сотни тысяч кубометров леса. Древесину в 2023 году отправляли в Казахстан, Узбекистан, Афганистан и еще в пять других стран. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганские бизнесмены стали вывозить в три раза больше круглого леса в другие страны из-за увеличения поставок в соседний Казахстан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Тюменской таможни. «В Курганской области зафиксирован рост экспорта круглого леса в 3 раза за счет увеличения поставок в Казахстан. Показатели других регионов Уральского федерального округа остались на уровне прошлых лет», — сообщили в ведомстве. Всего с начала года уральскими таможенниками оформлен экспорт круглого леса на 1,8 млн долларов. Предпринимателями было вывезено 25 тысяч тонн древесины. Самые крупные поставки ушли в Китац, Казахстан и Узбекистан. Также с Урала за рубеж было экспортировано свыше 124 тысяч тонн лесоматериалов на 26 млн долларов. Ранее URA.RU писало, что Курганская область экспортировала сотни тысяч кубометров леса. Древесину в 2023 году отправляли в Казахстан, Узбекистан, Афганистан и еще в пять других стран.