20 марта 2024

Депутаты ЯНАО обновили состав общественной палаты. Фото

Молодой общественник стал членом общественной палаты ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Аграрный комитет. Курган, депутат, совещание, чиновник, заседание, собрание, руки
Общественная палата ЯНАО обновила свой состав Фото:

В ЯНАО новым членом общественной палаты был назначен Вадим Белецан. Его кандидатуру утвердили депутаты окружного Заксобрания.

«Новым членом общественной палаты Ямала стал Вадим Белецан. Ротация связана с досрочным прекращением полномочий члена общественной палаты Екатерины Филипповой в связи с переходом на государственную служба», — сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте, по окончанию заседания, прошедшего 21 марта.

Вадим Белецан — представитель регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Всероссийские студенческие отряды». Молодой человек работает в Арктическом центре добровольчества, развивает студенческие отряды. Благодаря его работе 100 студентов со всей России организовали досуг для участников патриотических смен «Время героев» на Ямале.

Ранее URA.RU сообщало о запуске процедуры утверждения нового состава общественной палаты ЯНАО. В состав палаты может войти гражданин, достигший возраста 18 лет и имеющий место жительства на территории автономного округа.

Вадим Белецан стал членом общественной палаты ЯНАО
Вадим Белецан стал членом общественной палаты ЯНАО
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В ЯНАО новым членом общественной палаты был назначен Вадим Белецан. Его кандидатуру утвердили депутаты окружного Заксобрания. «Новым членом общественной палаты Ямала стал Вадим Белецан. Ротация связана с досрочным прекращением полномочий члена общественной палаты Екатерины Филипповой в связи с переходом на государственную служба», — сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте, по окончанию заседания, прошедшего 21 марта. Вадим Белецан — представитель регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Всероссийские студенческие отряды». Молодой человек работает в Арктическом центре добровольчества, развивает студенческие отряды. Благодаря его работе 100 студентов со всей России организовали досуг для участников патриотических смен «Время героев» на Ямале. Ранее URA.RU сообщало о запуске процедуры утверждения нового состава общественной палаты ЯНАО. В состав палаты может войти гражданин, достигший возраста 18 лет и имеющий место жительства на территории автономного округа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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