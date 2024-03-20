В ЯНАО новым членом общественной палаты был назначен Вадим Белецан. Его кандидатуру утвердили депутаты окружного Заксобрания.
«Новым членом общественной палаты Ямала стал Вадим Белецан. Ротация связана с досрочным прекращением полномочий члена общественной палаты Екатерины Филипповой в связи с переходом на государственную служба», — сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте, по окончанию заседания, прошедшего 21 марта.
Вадим Белецан — представитель регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Всероссийские студенческие отряды». Молодой человек работает в Арктическом центре добровольчества, развивает студенческие отряды. Благодаря его работе 100 студентов со всей России организовали досуг для участников патриотических смен «Время героев» на Ямале.
Ранее URA.RU сообщало о запуске процедуры утверждения нового состава общественной палаты ЯНАО. В состав палаты может войти гражданин, достигший возраста 18 лет и имеющий место жительства на территории автономного округа.
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