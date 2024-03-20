Работница детсада Кургана взяла кредит и отдала деньги аферистам

21 марта 2024 в 13:06 Размер текста - 17 +

Воспитатель детсада перевела мошенникам почти полмиллиона рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Воспитатель детского сада из Кургана оформила кредит на 480 тысяч рублей и отправила деньги мошенникам, которые представились ей работниками правоохранительных органов. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области. «Следуя указаниям собеседников, 51-летняя воспитатель детского сада из Кургана оформила в банке кредит на сумму 500 тысяч рублей, которые получила наличными. Часть средств гражданка потратила на покупку нового телефона, поскольку прежний не поддерживал мобильное приложение для перечисления денег. Оставшиеся 480 тысяч рублей она перевела мошенникам», — говорится на сайте ведомства. Изначально женщине пришло сообщение в мессенджере от якобы руководителя, который попросил помочь специалистам, которые позвонят. На этом аферисты не остановились и попытались выманить у женщины еще крупную сумму денег. Для этого они уговорили работницу детсада пойти в другой банк и оформить новый заем. Специалист финансовой организации заподозрил, что клиентка стала жертвой мошенников и сообщила в полицию. Сейчас по данном факту в отделе полиции №1 УМВД России по г. Кургану проводится проверка. УМВД региона отмечают, что три года назад потерпевшая уже становилась жертвой дистанционного хищения денег. В 2021 году злоумышленники завладели данными ее банковской карты и похитили более 100 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что медик из Кургана купила новый смартфон, чтобы перевести деньги аферистам. Всего женщина отправила около 3 млн рублей, взятых в кредит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Воспитатель детского сада из Кургана оформила кредит на 480 тысяч рублей и отправила деньги мошенникам, которые представились ей работниками правоохранительных органов. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области. «Следуя указаниям собеседников, 51-летняя воспитатель детского сада из Кургана оформила в банке кредит на сумму 500 тысяч рублей, которые получила наличными. Часть средств гражданка потратила на покупку нового телефона, поскольку прежний не поддерживал мобильное приложение для перечисления денег. Оставшиеся 480 тысяч рублей она перевела мошенникам», — говорится на сайте ведомства. Изначально женщине пришло сообщение в мессенджере от якобы руководителя, который попросил помочь специалистам, которые позвонят. На этом аферисты не остановились и попытались выманить у женщины еще крупную сумму денег. Для этого они уговорили работницу детсада пойти в другой банк и оформить новый заем. Специалист финансовой организации заподозрил, что клиентка стала жертвой мошенников и сообщила в полицию. Сейчас по данном факту в отделе полиции №1 УМВД России по г. Кургану проводится проверка. УМВД региона отмечают, что три года назад потерпевшая уже становилась жертвой дистанционного хищения денег. В 2021 году злоумышленники завладели данными ее банковской карты и похитили более 100 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что медик из Кургана купила новый смартфон, чтобы перевести деньги аферистам. Всего женщина отправила около 3 млн рублей, взятых в кредит.