Медик из Кургана купила новый смартфон, чтобы перевести миллионы аферистам

20 марта 2024 в 12:05 Размер текста - 17 +

Медработник из Кургана перевела 2,7 млн рублей мошенникам Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Сотрудник одного из медучреждений Кургана оформила кредиты и перевела мошенникам 2,7 млн рублей. Деньги она перечислила после сообщений в мессенджере от фальшивого аккаунта ее руководителя. Для перевода денег она купила новый смартфон. Об этом сообщает УМВД региона. «В полицию Кургана обратилась 34-летняя жительница города, работник одного из медицинских учреждений. В мессенджере потерпевшей поступило сообщение якобы от ее руководителя с просьбой содействовать <…> работникам банка, которые впоследствии с ней свяжутся», — информирует telegram-канал областного управления полиции. Женщина оформила онлайн-кредиты на сумму два млн 700 тысяч рублей и перевела звонящим лицам. Для этих целей ей пришлось купить новый смартфон. Для совершения переводов медработник отпросилась с работы. Первый перевод был сделан через банкомат. Вторую сумму она переводила онлайн. При этом ей пришлось приобрести смартфон и установить на него приложение. Поняв, что ее обманули, медработник обратилась в полицию. «По данному факту следователем отдела полиции №4 УМВД России по г. Кургану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации „Мошенничество“», — сообщили в ведомстве. В полиции напомнили, что при всех подозрительных и необычных просьбах руководства следует самому обратиться к источнику информации или в банк. Ранее URA.RU сообщало, что бывший депутат курганской облдумы Валерий Бурков стал жертвой мошенников. Отцу Киприану (монашеское имя экс-депутата) позвонили якобы сотрудники ФСБ. Мужчина отправил мошенникам все сбережения и оформил кредит на 1,5 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудник одного из медучреждений Кургана оформила кредиты и перевела мошенникам 2,7 млн рублей. Деньги она перечислила после сообщений в мессенджере от фальшивого аккаунта ее руководителя. Для перевода денег она купила новый смартфон. Об этом сообщает УМВД региона. «В полицию Кургана обратилась 34-летняя жительница города, работник одного из медицинских учреждений. В мессенджере потерпевшей поступило сообщение якобы от ее руководителя с просьбой содействовать <…> работникам банка, которые впоследствии с ней свяжутся», — информирует telegram-канал областного управления полиции. Женщина оформила онлайн-кредиты на сумму два млн 700 тысяч рублей и перевела звонящим лицам. Для этих целей ей пришлось купить новый смартфон. Для совершения переводов медработник отпросилась с работы. Первый перевод был сделан через банкомат. Вторую сумму она переводила онлайн. При этом ей пришлось приобрести смартфон и установить на него приложение. Поняв, что ее обманули, медработник обратилась в полицию. «По данному факту следователем отдела полиции №4 УМВД России по г. Кургану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации „Мошенничество“», — сообщили в ведомстве. В полиции напомнили, что при всех подозрительных и необычных просьбах руководства следует самому обратиться к источнику информации или в банк. Ранее URA.RU сообщало, что бывший депутат курганской облдумы Валерий Бурков стал жертвой мошенников. Отцу Киприану (монашеское имя экс-депутата) позвонили якобы сотрудники ФСБ. Мужчина отправил мошенникам все сбережения и оформил кредит на 1,5 млн рублей.