Фигурант уголовного дела челябинского следователя Шпигуна осталась в СИЗО

21 марта 2024 в 15:53 Размер текста - 17 +

Екатерину Минину оставили в СИЗО до конца весны Фото: Анна Майорова © URA.RU Обвиняемая в даче взяток и уклонении от уплаты налогов экс-глава чеченкой фирмы ООО «ТД Инрост» Екатерина Минина, проходящая фигурантом по делу челябинского следователя Вадима Шпигуна, осталась в СИЗО. Об этом 21 марта URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда. «Рассмотрев в апелляционном порядке жалобы адвокатов обвиняемой Екатерины Мининой, суд оставил без изменения постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска, которым обвиняемой был продлен срок содержания под стражей до 30 мая 2024 года. Обжалуя постановление райсуда, адвокаты просили его отменить, изменить в отношении подзащитной меру пресечения на более мягкую, а именно на домашний арест либо залог, или направить материал на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Минина ранее уже имела проблемы с законом из-за попыток уклониться от уплаты налогов. Первый суд закончился для нее 200-итысячным штрафом, второе дело по данной статье суд принимать отказался. Вновь в поле зрения силовиков Минина попала осенью прошлого года. Тогда ее обвинили в даче взяток и уклонении от налогов. С тех пор она находится в СИЗО. Ее адвокаты неоднократно пытались вытащить ее из-за решетки. Но пока все их апелляционные жалобы остаются без удовлетворения. Следствие считает, что взятки Минина передавала старшему следователю отдела Следственного комитета по Советскому району города Вадиму Шпигуну, который также был задержан и отправлен в СИЗО. Сейчас следователи работают над доказательствами этой версии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обвиняемая в даче взяток и уклонении от уплаты налогов экс-глава чеченкой фирмы ООО «ТД Инрост» Екатерина Минина, проходящая фигурантом по делу челябинского следователя Вадима Шпигуна, осталась в СИЗО. Об этом 21 марта URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда. «Рассмотрев в апелляционном порядке жалобы адвокатов обвиняемой Екатерины Мининой, суд оставил без изменения постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска, которым обвиняемой был продлен срок содержания под стражей до 30 мая 2024 года. Обжалуя постановление райсуда, адвокаты просили его отменить, изменить в отношении подзащитной меру пресечения на более мягкую, а именно на домашний арест либо залог, или направить материал на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Минина ранее уже имела проблемы с законом из-за попыток уклониться от уплаты налогов. Первый суд закончился для нее 200-итысячным штрафом, второе дело по данной статье суд принимать отказался. Вновь в поле зрения силовиков Минина попала осенью прошлого года. Тогда ее обвинили в даче взяток и уклонении от налогов. С тех пор она находится в СИЗО. Ее адвокаты неоднократно пытались вытащить ее из-за решетки. Но пока все их апелляционные жалобы остаются без удовлетворения. Следствие считает, что взятки Минина передавала старшему следователю отдела Следственного комитета по Советскому району города Вадиму Шпигуну, который также был задержан и отправлен в СИЗО. Сейчас следователи работают над доказательствами этой версии.