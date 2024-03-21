Тюменец получил судимость из-за истеричной тещи

Жителя Тюмени осудили за избиение жены, которое спровоцировала его теща
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ФКУ Исправительная колония №10 ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург, сизо, колючая проволока, заключенные, арест, колония, тюрьма, исправительная колония, ИК, преступник, место заключения, следственный изолятор, преступность, криминал
Теща испугалась и стравила между собой мужа и жену Фото:

Житель Тюмени получил два года условно за то, что ударил жену кулаком в лицо. Скандал был спровоцирован тещей мужчины, которая испугалась громкого звука. Информация представлена в документах, которые есть в распоряжении URA.RU.

«Мужчина находился дома с тещей, супруга была на улице. В какой-то момент нетрезвый тюменец выронил из кухонного гарнитура ящик с приборами: дернул, не рассчитал силу, и он упал на пол. Теща испугалась громкого звука, выбежала к дочери в огород и сообщила, что ее муж крушит кухню, как ей показалось на тот момент. Жена забежала домой и начала бить супруга, который сидел на корточках и собирал вилки с ложками, решеткой для гриля. Мужчина встал и в ответ на действия супруги нанес ей удар кулаком по лицу», — говорится в документах.

В итоге потерпевшей диагностировали несколько переломов костей. В частности, носа и челюсти. После удара женщина села и заплакала от боли, а ее муж начал прикладывать к месту удара замороженные продукты. Но пострадавшая сказала, чтобы он ее не трогал, а затем вызвала полицию, сообщив, что муж гоняется за ней с вилами и топором. По приезду сотрудников оказалось, что это выдумка.

Как пояснил мужчина, он нанес удар машинально. После они с женой помирились и всей семьей съездили на отдых. Однако позднее женщина все же ушла из дома. Супруг же, вместе с их совместным сыном, переехал к своей матери.

При вынесении приговора было учтено, что поводом для удара стало аморальное поведение потерпевшей. В итоге мужчину осудили к двум годам лишения свободы. Было принято решение считать наказание условным.

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Житель Тюмени получил два года условно за то, что ударил жену кулаком в лицо. Скандал был спровоцирован тещей мужчины, которая испугалась громкого звука. Информация представлена в документах, которые есть в распоряжении URA.RU. «Мужчина находился дома с тещей, супруга была на улице. В какой-то момент нетрезвый тюменец выронил из кухонного гарнитура ящик с приборами: дернул, не рассчитал силу, и он упал на пол. Теща испугалась громкого звука, выбежала к дочери в огород и сообщила, что ее муж крушит кухню, как ей показалось на тот момент. Жена забежала домой и начала бить супруга, который сидел на корточках и собирал вилки с ложками, решеткой для гриля. Мужчина встал и в ответ на действия супруги нанес ей удар кулаком по лицу», — говорится в документах. В итоге потерпевшей диагностировали несколько переломов костей. В частности, носа и челюсти. После удара женщина села и заплакала от боли, а ее муж начал прикладывать к месту удара замороженные продукты. Но пострадавшая сказала, чтобы он ее не трогал, а затем вызвала полицию, сообщив, что муж гоняется за ней с вилами и топором. По приезду сотрудников оказалось, что это выдумка. Как пояснил мужчина, он нанес удар машинально. После они с женой помирились и всей семьей съездили на отдых. Однако позднее женщина все же ушла из дома. Супруг же, вместе с их совместным сыном, переехал к своей матери. При вынесении приговора было учтено, что поводом для удара стало аморальное поведение потерпевшей. В итоге мужчину осудили к двум годам лишения свободы. Было принято решение считать наказание условным.
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© Служба новостей «URA.RU»
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