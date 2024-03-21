В ЯНАО сильно вырос спрос на услугу «муж на час»

22 марта 2024 в 01:07 Размер текста - 17 +

Стоимость услуги «мужа на час» в ЯНАО начинается от 500 рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В ЯНАО в 2023 году спрос на услугу «муж на час» увеличился на 71%. Такие данные приводят аналитики сервиса «Авито Услуги». «В 2023 году в ЯНАО спрос на услуги мастеров на час вырос на 71% по сравнению с 2022 годом. В то же время количество объявлений от специалистов выросло на 14%», — поделились аналитики с «Север-Пресс». Стоимость услуг мастеров начинается от 500 рублей, но может меняться в зависимости от объема заказа, затраченного времени и местоположения клиента. Аналитики рекомендуют выбирать специалиста по рейтингу и перечню услуг. В ЯНАО в феврале 2024 года работодатели сильно нуждались в электромонтажниках, строителях и операторах. Число этих вакансий возросло более чем в 2 раза. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЯНАО в 2023 году спрос на услугу «муж на час» увеличился на 71%. Такие данные приводят аналитики сервиса «Авито Услуги». «В 2023 году в ЯНАО спрос на услуги мастеров на час вырос на 71% по сравнению с 2022 годом. В то же время количество объявлений от специалистов выросло на 14%», — поделились аналитики с «Север-Пресс». Стоимость услуг мастеров начинается от 500 рублей, но может меняться в зависимости от объема заказа, затраченного времени и местоположения клиента. Аналитики рекомендуют выбирать специалиста по рейтингу и перечню услуг. В ЯНАО в феврале 2024 года работодатели сильно нуждались в электромонтажниках, строителях и операторах. Число этих вакансий возросло более чем в 2 раза.