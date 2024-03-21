21 марта 2024

В ЯНАО сильно вырос спрос на услугу «муж на час»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Беженцы Шмаково Курганская область, трубы, сантехник, ванная комната
Стоимость услуги «мужа на час» в ЯНАО начинается от 500 рублей Фото:

В ЯНАО в 2023 году спрос на услугу «муж на час» увеличился на 71%. Такие данные приводят аналитики сервиса «Авито Услуги».

«В 2023 году в ЯНАО спрос на услуги мастеров на час вырос на 71% по сравнению с 2022 годом. В то же время количество объявлений от специалистов выросло на 14%», — поделились аналитики с «Север-Пресс».

Стоимость услуг мастеров начинается от 500 рублей, но может меняться в зависимости от объема заказа, затраченного времени и местоположения клиента. Аналитики рекомендуют выбирать специалиста по рейтингу и перечню услуг.

В ЯНАО в феврале 2024 года работодатели сильно нуждались в электромонтажниках, строителях и операторах. Число этих вакансий возросло более чем в 2 раза.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ЯНАО в 2023 году спрос на услугу «муж на час» увеличился на 71%. Такие данные приводят аналитики сервиса «Авито Услуги». «В 2023 году в ЯНАО спрос на услуги мастеров на час вырос на 71% по сравнению с 2022 годом. В то же время количество объявлений от специалистов выросло на 14%», — поделились аналитики с «Север-Пресс». Стоимость услуг мастеров начинается от 500 рублей, но может меняться в зависимости от объема заказа, затраченного времени и местоположения клиента. Аналитики рекомендуют выбирать специалиста по рейтингу и перечню услуг. В ЯНАО в феврале 2024 года работодатели сильно нуждались в электромонтажниках, строителях и операторах. Число этих вакансий возросло более чем в 2 раза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...