Бывшую Дани Милохина попросили показать грудь на матче «Автомобилиста». Видео

22 марта 2024 в 11:36 Размер текста - 17 +

Юля Гаврилина уже позже поняла, что кричали ей фанаты хоккейного клуба Фото: Екатерина Чеснокова\РИА Новости Уроженка Тюмени Юля Гаврилина, блогер и бывшая тиктокера Дани Милохина, 21 марта приехала на третий матч ¼ финала Кубка Гагарина в Екатеринбург. После состязания девушка пересмотрела видео из КРК «Уралец» и оказалась удивлена популярной кричалкой болельщиков «Автомобилиста» — они в шутку попросили ее показать грудь. «Болтала с мужчиной и ничего вокруг не слышала. Пересмотрела видео и сказать, что я обалдела, ничего не сказать», — написала девушка в соцсетях. Также Юля приложила видео, на котором видно, как она поддерживает болельщиков. Позже она понимает, что зрители ей кричат «Покажи фанатам сиськи». Юля также сообщила подписчикам, что раньше никогда не была на хоккее, а тут сразу же попала на плей-офф. «Это невероятные эмоции. Я не понимаю, за кого болеть, но у меня такой мандраж будто я сама сейчас играю. Я даже не могла подумать, что мне будет настолько интересно», — заявила блогер. Вчера, 21 марта, «Автомобилист» выиграл СКА в овертайме со счетом 2:1. По итогам игры уральская команда повела в серии плей-офф со счетом 3:0. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уроженка Тюмени Юля Гаврилина, блогер и бывшая тиктокера Дани Милохина, 21 марта приехала на третий матч ¼ финала Кубка Гагарина в Екатеринбург. После состязания девушка пересмотрела видео из КРК «Уралец» и оказалась удивлена популярной кричалкой болельщиков «Автомобилиста» — они в шутку попросили ее показать грудь. «Болтала с мужчиной и ничего вокруг не слышала. Пересмотрела видео и сказать, что я обалдела, ничего не сказать», — написала девушка в соцсетях. Также Юля приложила видео, на котором видно, как она поддерживает болельщиков. Позже она понимает, что зрители ей кричат «Покажи фанатам сиськи». Юля также сообщила подписчикам, что раньше никогда не была на хоккее, а тут сразу же попала на плей-офф. «Это невероятные эмоции. Я не понимаю, за кого болеть, но у меня такой мандраж будто я сама сейчас играю. Я даже не могла подумать, что мне будет настолько интересно», — заявила блогер. Вчера, 21 марта, «Автомобилист» выиграл СКА в овертайме со счетом 2:1. По итогам игры уральская команда повела в серии плей-офф со счетом 3:0.