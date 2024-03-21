На тюменских трассах ограничат движение фур

В Тюменской области с 21 апреля ограничат движение большегрузов на некоторых участках дорог. Об этом в своем telegram-канале сообщило Главное управление строительства области. Запрет будет действовать до 20 мая.
«Подписан приказ управления строительства Тюменской области о введении в период весенней распутицы ограничения движения грузового транспорта на региональных и межмуниципальных дорогах. Исключение сделано для пассажирских автобусов, перевозок продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений и почтовых грузов», — говорится в сообщении.
Ограничение будет действовать до 20 мая. За сутки до ограничения на дорогах появятся соответствующие знаки.
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