21 марта 2024

На тюменских трассах ограничат движение фур

© Служба новостей «URA.RU»
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Фура. Тюмень, фура, грузовик, грузовой автомобиль, фура на трассе, грузовые перевозки
Ограничение на трассах будет вводиться с 21 апреля Фото:

В Тюменской области с 21 апреля ограничат движение большегрузов на некоторых участках дорог. Об этом в своем telegram-канале сообщило Главное управление строительства области. Запрет будет действовать до 20 мая.

«Подписан приказ управления строительства Тюменской области о введении в период весенней распутицы ограничения движения грузового транспорта на региональных и межмуниципальных дорогах. Исключение сделано для пассажирских автобусов, перевозок продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений и почтовых грузов», — говорится в сообщении.

Ограничение будет действовать до 20 мая. За сутки до ограничения на дорогах появятся соответствующие знаки.

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В Тюменской области с 21 апреля ограничат движение большегрузов на некоторых участках дорог. Об этом в своем telegram-канале сообщило Главное управление строительства области. Запрет будет действовать до 20 мая. «Подписан приказ управления строительства Тюменской области о введении в период весенней распутицы ограничения движения грузового транспорта на региональных и межмуниципальных дорогах. Исключение сделано для пассажирских автобусов, перевозок продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений и почтовых грузов», — говорится в сообщении. Ограничение будет действовать до 20 мая. За сутки до ограничения на дорогах появятся соответствующие знаки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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