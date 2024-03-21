Космонавты попробовали и оценили энергетические батончики из ЯНАО

В московском Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина прошла дегустация приуральских деликатесов. Сыровяленую и сырокопченую продукцию фермерских предприятий попробовал весь состав отряда космонавтов, сообщают в администрации Приуральского района (ЯНАО). Попробовали космонавты и ямальские новинки, которые еще не поступили в продажу, — два вида энергетических батончиков.
«Презентация-дегустация состоялась в г. Москва на базе „НИИ Центр подготовки космонавтов“ им. Ю.А. Гагарина. Попробовать приуральские деликатесы удалось всему составу отряда космонавтов России», — говорится в релизе, опубликованном на сайте районной администрации.
Космонавты попробовали семь образцов сыровяленой и сырокопченой продукции фермерского предприятия «Паюта». На дегустации были представлены и новинки, уже прошедшие сертификацию. Это два вида энергетических батончиков и сублимированная продукция из мяса оленины. В продажу эти они пока не поступали.
Ранее URA.RU сообщало, что в Совете Федерации проходила выставка-ярмарка ямальских деликатесов. Ассортимент презентовали мясоперерабатывающее предприятие «Ямальские олени», мясоперерабатывающий комплекс «Паюта», рыболовецкая артель «Орион» и сельхозкооператив «Приобье».
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