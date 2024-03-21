21 марта 2024

Космонавты попробовали и оценили энергетические батончики из ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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МКС. Москва. stock, прокопьев сергей, космонавты, петелин дмитрий,  stock
Ямальские деликатесы попробовал весь состав отряда космонавтов России Фото:

В московском Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина прошла дегустация приуральских деликатесов. Сыровяленую и сырокопченую продукцию фермерских предприятий попробовал весь состав отряда космонавтов, сообщают в администрации Приуральского района (ЯНАО). Попробовали космонавты и ямальские новинки, которые еще не поступили в продажу, — два вида энергетических батончиков.

«Презентация-дегустация состоялась в г. Москва на базе „НИИ Центр подготовки космонавтов“ им. Ю.А. Гагарина. Попробовать приуральские деликатесы удалось всему составу отряда космонавтов России», — говорится в релизе, опубликованном на сайте районной администрации.

Космонавты попробовали семь образцов сыровяленой и сырокопченой продукции фермерского предприятия «Паюта». На дегустации были представлены и новинки, уже прошедшие сертификацию. Это два вида энергетических батончиков и сублимированная продукция из мяса оленины. В продажу эти они пока не поступали.

Ранее URA.RU сообщало, что в Совете Федерации проходила выставка-ярмарка ямальских деликатесов. Ассортимент презентовали мясоперерабатывающее предприятие «Ямальские олени», мясоперерабатывающий комплекс «Паюта», рыболовецкая артель «Орион» и сельхозкооператив «Приобье».

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В московском Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина прошла дегустация приуральских деликатесов. Сыровяленую и сырокопченую продукцию фермерских предприятий попробовал весь состав отряда космонавтов, сообщают в администрации Приуральского района (ЯНАО). Попробовали космонавты и ямальские новинки, которые еще не поступили в продажу, — два вида энергетических батончиков. «Презентация-дегустация состоялась в г. Москва на базе „НИИ Центр подготовки космонавтов“ им. Ю.А. Гагарина. Попробовать приуральские деликатесы удалось всему составу отряда космонавтов России», — говорится в релизе, опубликованном на сайте районной администрации. Космонавты попробовали семь образцов сыровяленой и сырокопченой продукции фермерского предприятия «Паюта». На дегустации были представлены и новинки, уже прошедшие сертификацию. Это два вида энергетических батончиков и сублимированная продукция из мяса оленины. В продажу эти они пока не поступали. Ранее URA.RU сообщало, что в Совете Федерации проходила выставка-ярмарка ямальских деликатесов. Ассортимент презентовали мясоперерабатывающее предприятие «Ямальские олени», мясоперерабатывающий комплекс «Паюта», рыболовецкая артель «Орион» и сельхозкооператив «Приобье».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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