В Совете Федерации РФ попробовали продукцию ЯНАО

В здании Совета Федерации РФ в Москве проходит ярмарка продуктов, произведенных аграриями Ямало-Ненецкого автономного округа. На выставке можно оценить ямальские колбасы, тушенку, оленину и рыбные деликатесы. Об этом сообщил директор департамента агропромышленного комплекса Андрей Рубашин.
«Ассортимент презентуют мясоперерабатывающее предприятие „Ямальские олени“, мясоперерабатывающий комплекс „Паюта“, рыболовецкая артель „Орион“ и сельхозкооператив „Приобье“. На площадке Совета Федерации планируется реализовать около одной тонны рыбной и мясной продукции, произведенной на Ямале», — приводит слова Рубашина сайт департамента АПК ЯНАО.
Презентация ямальской продукции проходит в рамках Дней Ямала в Совете Федерации РФ, проходящих с 19 по 21 февраля в Москве. На встрече с участием губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова и спикера Заксобрания округа Сергея Ямкина обсуждались проблемы мониторинга вечной мерзлоты и политика по улучшению условий жизни коренных малых народов Ямала.
Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.