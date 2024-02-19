19 февраля 2024

В Совете Федерации РФ попробовали продукцию ЯНАО

В Совете Федерации проходит выставка-ярмарка ямальских деликатесов
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО , колбаса, сосиски, деликатес, оленина
В СФ РФ можно оценить продукцию из Ямала (архивное фото) Фото:

В здании Совета Федерации РФ в Москве проходит ярмарка продуктов, произведенных аграриями Ямало-Ненецкого автономного округа. На выставке можно оценить ямальские колбасы, тушенку, оленину и рыбные деликатесы. Об этом сообщил директор департамента агропромышленного комплекса Андрей Рубашин.

«Ассортимент презентуют мясоперерабатывающее предприятие „Ямальские олени“, мясоперерабатывающий комплекс „Паюта“, рыболовецкая артель „Орион“ и сельхозкооператив „Приобье“. На площадке Совета Федерации планируется реализовать около одной тонны рыбной и мясной продукции, произведенной на Ямале», — приводит слова Рубашина сайт департамента АПК ЯНАО.

Презентация ямальской продукции проходит в рамках Дней Ямала в Совете Федерации РФ, проходящих с 19 по 21 февраля в Москве. На встрече с участием губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова и спикера Заксобрания округа Сергея Ямкина обсуждались проблемы мониторинга вечной мерзлоты и политика по улучшению условий жизни коренных малых народов Ямала.

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В здании Совета Федерации РФ в Москве проходит ярмарка продуктов, произведенных аграриями Ямало-Ненецкого автономного округа. На выставке можно оценить ямальские колбасы, тушенку, оленину и рыбные деликатесы. Об этом сообщил директор департамента агропромышленного комплекса Андрей Рубашин. «Ассортимент презентуют мясоперерабатывающее предприятие „Ямальские олени“, мясоперерабатывающий комплекс „Паюта“, рыболовецкая артель „Орион“ и сельхозкооператив „Приобье“. На площадке Совета Федерации планируется реализовать около одной тонны рыбной и мясной продукции, произведенной на Ямале», — приводит слова Рубашина сайт департамента АПК ЯНАО. Презентация ямальской продукции проходит в рамках Дней Ямала в Совете Федерации РФ, проходящих с 19 по 21 февраля в Москве. На встрече с участием губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова и спикера Заксобрания округа Сергея Ямкина обсуждались проблемы мониторинга вечной мерзлоты и политика по улучшению условий жизни коренных малых народов Ямала.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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