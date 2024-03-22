Свадебные платья тюменского дизайнера будут шить в Китае

Тюменский дизайнер заключила контракт с китайскими фабриками
© Служба новостей «URA.RU»
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Wedding Show Urals 2016. Екатеринбург, свадебные платья, бутик, рынок, магазин
Свадебные платья тюменского бренда Lana Marinenko понравились китайским инвесторам Фото:

В Москве на выставке свадебной индустрии Wedding Fashion Moscow 2024 тюменский дизайнер свадебных платьев Светлана Мариненко заключила контракты с китайскими инвесторами. Об этом сообщает telegram-канал инвестиционного агентства Тюменской области.

«Тюменский дизайнер свадебной моды Светлана Мариненко заключила новый экспортный контракт на выставке Wedding Fashion Moscow 2024, которая 21—23 марта проходит в Москве. В ходе выставки было много контактов, и Светлана общалась с иностранными покупателями из стран СНГ и Азии. Китайские компании проявили интерес к сотрудничеству и предложили ей заключить контракт», — указано в сообщении.

Подписание контрактов открывает для тюменского бренда Lana Marinenko перспективы выхода на международный рынок. Ранее URA.RU писало, что коллекция тюменского дизайнера одежды была высоко отмечена на Московской неделе моды.

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В Москве на выставке свадебной индустрии Wedding Fashion Moscow 2024 тюменский дизайнер свадебных платьев Светлана Мариненко заключила контракты с китайскими инвесторами. Об этом сообщает telegram-канал инвестиционного агентства Тюменской области. «Тюменский дизайнер свадебной моды Светлана Мариненко заключила новый экспортный контракт на выставке Wedding Fashion Moscow 2024, которая 21—23 марта проходит в Москве. В ходе выставки было много контактов, и Светлана общалась с иностранными покупателями из стран СНГ и Азии. Китайские компании проявили интерес к сотрудничеству и предложили ей заключить контракт», — указано в сообщении. Подписание контрактов открывает для тюменского бренда Lana Marinenko перспективы выхода на международный рынок. Ранее URA.RU писало, что коллекция тюменского дизайнера одежды была высоко отмечена на Московской неделе моды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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