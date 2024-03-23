Киркоров назвал «чудовищным» теракт в «Крокус Сити Холле»

23 марта 2024 в 04:45 Размер текста - 17 +

Киркоров отреагировал на теракт в «Крокус Сити Холле» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» Эстрадный певец Филипп Киркоров назвал теракт «Крокус Сити Холле» чудовищным актом террора. Он подчеркнул, что «в наш дом пришли нелюди». Об этом он сообщил в соцсетях. «Случилась страшная трагедия. Мне сложно подбирать слова. Для нас, для артистов, „Крокус сити холл“, концертный зал им. Муслима Магомаева, — наш дом. И в наш дом пришли нелюди. Соболезную всем пострадавшим и их семьям и близким. Это чудовищный акт террора, обрушившийся на нас», — написал певец в соцсети во «ВКонтакте». В концертном зале «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта неизвестные открыли огонь по людям. После этого нападавшие устроили в здании пожар. Его площадь достигла почти 13 тысяч квадратных. ЦОС ФСБ сообщает о 40 погибших и более 100 пострадавших. Музыкант Niletto проезжал мимо здания после теракта. По его словам, масштаб произошедшего огромен. URA.RU собрало всю известную информацию о трагедии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Эстрадный певец Филипп Киркоров назвал теракт «Крокус Сити Холле» чудовищным актом террора. Он подчеркнул, что «в наш дом пришли нелюди». Об этом он сообщил в соцсетях. «Случилась страшная трагедия. Мне сложно подбирать слова. Для нас, для артистов, „Крокус сити холл“, концертный зал им. Муслима Магомаева, — наш дом. И в наш дом пришли нелюди. Соболезную всем пострадавшим и их семьям и близким. Это чудовищный акт террора, обрушившийся на нас», — написал певец в соцсети во «ВКонтакте». В концертном зале «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта неизвестные открыли огонь по людям. После этого нападавшие устроили в здании пожар. Его площадь достигла почти 13 тысяч квадратных. ЦОС ФСБ сообщает о 40 погибших и более 100 пострадавших. Музыкант Niletto проезжал мимо здания после теракта. По его словам, масштаб произошедшего огромен. URA.RU собрало всю известную информацию о трагедии.