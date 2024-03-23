Киркоров назвал «чудовищным» теракт в «Крокус Сити Холле»

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Похороны Юлии Началовой. Москва, киркоров филипп
Киркоров отреагировал на теракт в «Крокус Сити Холле» Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

Эстрадный певец Филипп Киркоров назвал теракт «Крокус Сити Холле» чудовищным актом террора. Он подчеркнул, что «в наш дом пришли нелюди». Об этом он сообщил в соцсетях.

«Случилась страшная трагедия. Мне сложно подбирать слова. Для нас, для артистов, „Крокус сити холл“, концертный зал им. Муслима Магомаева, — наш дом. И в наш дом пришли нелюди. Соболезную всем пострадавшим и их семьям и близким. Это чудовищный акт террора, обрушившийся на нас», — написал певец в соцсети во «ВКонтакте».

В концертном зале «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта неизвестные открыли огонь по людям. После этого нападавшие устроили в здании пожар. Его площадь достигла почти 13 тысяч квадратных. ЦОС ФСБ сообщает о 40 погибших и более 100 пострадавших. Музыкант Niletto проезжал мимо здания после теракта. По его словам, масштаб произошедшего огромен. URA.RU собрало всю известную информацию о трагедии.

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Эстрадный певец Филипп Киркоров назвал теракт «Крокус Сити Холле» чудовищным актом террора. Он подчеркнул, что «в наш дом пришли нелюди». Об этом он сообщил в соцсетях. «Случилась страшная трагедия. Мне сложно подбирать слова. Для нас, для артистов, „Крокус сити холл“, концертный зал им. Муслима Магомаева, — наш дом. И в наш дом пришли нелюди. Соболезную всем пострадавшим и их семьям и близким. Это чудовищный акт террора, обрушившийся на нас», — написал певец в соцсети во «ВКонтакте». В концертном зале «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта неизвестные открыли огонь по людям. После этого нападавшие устроили в здании пожар. Его площадь достигла почти 13 тысяч квадратных. ЦОС ФСБ сообщает о 40 погибших и более 100 пострадавших. Музыкант Niletto проезжал мимо здания после теракта. По его словам, масштаб произошедшего огромен. URA.RU собрало всю известную информацию о трагедии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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