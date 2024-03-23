Главные силовые ведомства РФ доложили Путину о расследование теракта в «Крокусе»

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Заседание Правительства Российской Федерации. Москва, куренков александр
Глава МЧС Куренков рассказал, что пострадавшим оказывали необходимую помощь Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

Главы ФСБ, МВД, Следственного комитета и Росгвардии доложили президенту РФ Владимиру Путину о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом рассказали в пресс-службе президента РФ.

«Директор ФСБ Александр Бортников, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и директор Росгвардии Виктор Золотов доложили Путину о ходе расследования теракта в комплексе «Крокус сити холл», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, глава МЧС Александр Куренков доложил президенту России о мерах, которые принимали для спасения людей. Пострадавшим оказывали все возможную помощь. Куренков отметил, что в ЧП принимали участие сотрудники специальных и силовых ведомств.

В концертном зале «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта неизвестные открыли огонь по людям. После этого нападавшие устроили в здании пожар. Его площадь достигла почти 13 тысяч квадратных. ЦОС ФСБ сообщает о 40 погибших и более 100 пострадавших. Мэр Москвы Сергей Собянин дал распоряжение оказать необходимую помощь всем пострадавшим. Уполномоченная по правам детей Мария Львова-Белова рассказала, что на фоне ЧП запустили горячую линию психологической помощи. URA.RU собрало всю известную информацию о трагедии.

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Главы ФСБ, МВД, Следственного комитета и Росгвардии доложили президенту РФ Владимиру Путину о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом рассказали в пресс-службе президента РФ. «Директор ФСБ Александр Бортников, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и директор Росгвардии Виктор Золотов доложили Путину о ходе расследования теракта в комплексе «Крокус сити холл», — сообщили в пресс-службе. Кроме того, глава МЧС Александр Куренков доложил президенту России о мерах, которые принимали для спасения людей. Пострадавшим оказывали все возможную помощь. Куренков отметил, что в ЧП принимали участие сотрудники специальных и силовых ведомств. В концертном зале «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта неизвестные открыли огонь по людям. После этого нападавшие устроили в здании пожар. Его площадь достигла почти 13 тысяч квадратных. ЦОС ФСБ сообщает о 40 погибших и более 100 пострадавших. Мэр Москвы Сергей Собянин дал распоряжение оказать необходимую помощь всем пострадавшим. Уполномоченная по правам детей Мария Львова-Белова рассказала, что на фоне ЧП запустили горячую линию психологической помощи. URA.RU собрало всю известную информацию о трагедии.
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