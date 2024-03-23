Главные силовые ведомства РФ доложили Путину о расследование теракта в «Крокусе»

23 марта 2024 в 05:23 Размер текста - 17 +

Глава МЧС Куренков рассказал, что пострадавшим оказывали необходимую помощь Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» Главы ФСБ, МВД, Следственного комитета и Росгвардии доложили президенту РФ Владимиру Путину о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом рассказали в пресс-службе президента РФ. «Директор ФСБ Александр Бортников, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и директор Росгвардии Виктор Золотов доложили Путину о ходе расследования теракта в комплексе «Крокус сити холл», — сообщили в пресс-службе. Кроме того, глава МЧС Александр Куренков доложил президенту России о мерах, которые принимали для спасения людей. Пострадавшим оказывали все возможную помощь. Куренков отметил, что в ЧП принимали участие сотрудники специальных и силовых ведомств. В концертном зале «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта неизвестные открыли огонь по людям. После этого нападавшие устроили в здании пожар. Его площадь достигла почти 13 тысяч квадратных. ЦОС ФСБ сообщает о 40 погибших и более 100 пострадавших. Мэр Москвы Сергей Собянин дал распоряжение оказать необходимую помощь всем пострадавшим. Уполномоченная по правам детей Мария Львова-Белова рассказала, что на фоне ЧП запустили горячую линию психологической помощи. URA.RU собрало всю известную информацию о трагедии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главы ФСБ, МВД, Следственного комитета и Росгвардии доложили президенту РФ Владимиру Путину о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом рассказали в пресс-службе президента РФ. «Директор ФСБ Александр Бортников, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и директор Росгвардии Виктор Золотов доложили Путину о ходе расследования теракта в комплексе «Крокус сити холл», — сообщили в пресс-службе. Кроме того, глава МЧС Александр Куренков доложил президенту России о мерах, которые принимали для спасения людей. Пострадавшим оказывали все возможную помощь. Куренков отметил, что в ЧП принимали участие сотрудники специальных и силовых ведомств. В концертном зале «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта неизвестные открыли огонь по людям. После этого нападавшие устроили в здании пожар. Его площадь достигла почти 13 тысяч квадратных. ЦОС ФСБ сообщает о 40 погибших и более 100 пострадавших. Мэр Москвы Сергей Собянин дал распоряжение оказать необходимую помощь всем пострадавшим. Уполномоченная по правам детей Мария Львова-Белова рассказала, что на фоне ЧП запустили горячую линию психологической помощи. URA.RU собрало всю известную информацию о трагедии.