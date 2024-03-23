Mash: одного из предполагаемых террористов из «Крокуса» ранили при задержании

Один из подозреваемых в причастности к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле» был ранен при задержании в Брянской области. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
«Один из задержанных в Брянской области ранен, его везут в больницу», — сообщается в посте. По информации канала, второй подозреваемый был задержан в лесу при попытке сбежать. Однако официально эти данные не подтверждаются.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о задержании двух подозреваемых по делу о теракте в Подмосковье. По его словам, в машине предполагаемых террористов нашли пистолет Макарова, магазин к АКМ и паспорта граждан Таджикистана.
Корреспондент URA.RU направил запрос в МВД. Ответ ожидается.
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