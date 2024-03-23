Лукашенко переговорил с Путиным после теракта в «Крокус Сити Холле»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре с главой России Владимиром Путиным выразил глубокие соболезнования по поводу теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Лукашенко выразил глубокие соболезнования в связи со вчерашним терактом в Москве. Стороны подтвердили готовность ко взаимодействию в борьбе с терроризмом», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.
По последней информации, все террористы задержаны. Их было 11 человек, четыре их которых непосредственно и ворвались в «Крокус». Об этом сообщили в ФСБ.
От рук террористов погибли 93 человека. В Следственном комитет России уточнили, что число может возрасти в будущем. Главные новости — в онлайн-трансляции URA.RU.
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