Лукашенко переговорил с Путиным после теракта в «Крокус Сити Холле»

Лукашенко принес Путину соболезнования после теракта в «Крокус Сити Холле»

23 марта 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре с главой России Владимиром Путиным выразил глубокие соболезнования по поводу теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Лукашенко выразил глубокие соболезнования в связи со вчерашним терактом в Москве. Стороны подтвердили готовность ко взаимодействию в борьбе с терроризмом», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС. По последней информации, все террористы задержаны. Их было 11 человек, четыре их которых непосредственно и ворвались в «Крокус». Об этом сообщили в ФСБ. От рук террористов погибли 93 человека. В Следственном комитет России уточнили, что число может возрасти в будущем. Главные новости — в онлайн-трансляции URA.RU.