Зачем войска Японии активировались на границе с Россией

Политолог Брутер: Россию провоцируют на открытие второго фронта

24 марта 2024 в 03:03 Размер текста - 17 +

Запад с помощью Японии хочет спровоцировать Россию, но воевать с ней не планирует (архивное фото) Фото: miliman/pickupimage.com Активные действия на границе с Японией свидетельствуют о том, что Россию хотят вынудить открыть «второй фронт». Об этом в беседе с URA.RU заявил политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Новый посол РФ в Японии Николай Ноздрев после прибытия в Токио отметил, что войска страны активизировались около границ России (проходит через проливы Лаперуза, Кунаширский, Измены и Советский, отделяющие Сахалин и Курильские острова от острова Хоккайдо в Японии). Проходит операция в многостороннем формате с участием США, некоторых стран НАТО и других американских союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Мы не можем отрицать того, что где-то может появиться второй, третий, четвертый, пятый фронт. Но сейчас у коллективного Запада нет таких планов. Они хотели бы спровоцировать Россию, но не воевать с ней. Они могут жертвовать своими союзниками, но не собой. Поэтому для них открытие „второго фронта“ нежелательно. А вот бросить Россию на него желательно. Это очевидно по их поведению. Увольнение Виктории Нуланд (заместитель госсекретаря США по политическим делам) — очень характерный показатель того, что они не хотели бы прямо сейчас прямой конфронтации. То, что написало американское издание Financial Times, можно подумать, что они таким образом предупреждают Украину, чтобы ВСУ не стреляли по объектам российской инфраструктуры, потому что это поднимает цены на нефть. Это тоже говорит о том, что у США есть глобальное видение», — рассказал Владимир Брутер. По его словам, активные действия на границе России с Японией — это выполнение заказа от «Западного гегемона», чтобы все сторонники поссорились с Россией. «Япония делает все, что России не нравится, и ждет, что она вспылит и как-то несоразмерно ответит, чтобы они опять сделали картинку о том, какая злая Россия, она нападает на ближайших соседей. Это то, что Андрей Ильницкий (советник Министра обороны РФ) в своей последней статье называет „Ментальными войнами“. Чтобы поддерживать высокий уровень антироссийского алармизма (паническое состояние), необходимы некие сюжеты. И они постоянно их выуживают сами, организуют постановку и тому подобное. Картинка, которая называется „Весь цивилизованный мир против России“ должна подпитываться. Вот она в данном случае подпитывается тем, что маленькая Япония, зажатая неизвестно где, противостоит огромной и нецивилизованной России, которая вот-вот на нее нападет», — добавил Брутер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Активные действия на границе с Японией свидетельствуют о том, что Россию хотят вынудить открыть «второй фронт». Об этом в беседе с URA.RU заявил политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Новый посол РФ в Японии Николай Ноздрев после прибытия в Токио отметил, что войска страны активизировались около границ России (проходит через проливы Лаперуза, Кунаширский, Измены и Советский, отделяющие Сахалин и Курильские острова от острова Хоккайдо в Японии). Проходит операция в многостороннем формате с участием США, некоторых стран НАТО и других американских союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Мы не можем отрицать того, что где-то может появиться второй, третий, четвертый, пятый фронт. Но сейчас у коллективного Запада нет таких планов. Они хотели бы спровоцировать Россию, но не воевать с ней. Они могут жертвовать своими союзниками, но не собой. Поэтому для них открытие „второго фронта“ нежелательно. А вот бросить Россию на него желательно. Это очевидно по их поведению. Увольнение Виктории Нуланд (заместитель госсекретаря США по политическим делам) — очень характерный показатель того, что они не хотели бы прямо сейчас прямой конфронтации. То, что написало американское издание Financial Times, можно подумать, что они таким образом предупреждают Украину, чтобы ВСУ не стреляли по объектам российской инфраструктуры, потому что это поднимает цены на нефть. Это тоже говорит о том, что у США есть глобальное видение», — рассказал Владимир Брутер. По его словам, активные действия на границе России с Японией — это выполнение заказа от «Западного гегемона», чтобы все сторонники поссорились с Россией. «Япония делает все, что России не нравится, и ждет, что она вспылит и как-то несоразмерно ответит, чтобы они опять сделали картинку о том, какая злая Россия, она нападает на ближайших соседей. Это то, что Андрей Ильницкий (советник Министра обороны РФ) в своей последней статье называет „Ментальными войнами“. Чтобы поддерживать высокий уровень антироссийского алармизма (паническое состояние), необходимы некие сюжеты. И они постоянно их выуживают сами, организуют постановку и тому подобное. Картинка, которая называется „Весь цивилизованный мир против России“ должна подпитываться. Вот она в данном случае подпитывается тем, что маленькая Япония, зажатая неизвестно где, противостоит огромной и нецивилизованной России, которая вот-вот на нее нападет», — добавил Брутер.