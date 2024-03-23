Политологи указали на след Запада в теракте в «Крокусе»

23 марта 2024 в 18:17 Размер текста - 17 +

Без Запада Киев не смог бы организовать теракт в РФ, сказал Виктор Потуремский Фото: Мчс России новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Запад помог Украине в координации и организации теракта в «Крокус Сити Холле». Без их участия Киев не смог бы организовать подобную операцию. Об этом заявил корреспонденту URA.RU директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. «Россия находится под ударом. В этом смысле мы видим, что есть скоординированные общие действия врагов России против страны. Реакция Запада была не просто быстрая, а опережающая. Все, что происходило, показывает, что Запад был очень хорошо осведомлен о происходящем. Это говорит о скоординированных действиях. Перейти к прямой террористической угрозе, к атакам против каждого жителя страны — вот инструмент, который показывает Запад», — сказал Виктор Потуремский. Без помощи Запада Украина не смогла бы совершить террористический акт в «Крокус Сити Холле», уверен эксперт. «Обратите внимание: террористы двигались в сторону украинской границы. Понятно, что без каких-то связей, без координации так просто оказаться на Украине невозможно. Было бы странно, если бы украинцы об этом не знали, и это происходило просто спонтанно. Я опираюсь на экспертное мнение, что провести операцию такого уровня весьма затруднительно», — подчеркнул собеседник агентства. Новость по теме Что говорит о виновности Киева в теракте в «Крокус Сити Холле» Член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов добавил, что Запад заранее знал о готовящейся угрозе. «Были предупреждения со стороны англо-саксонских стран: Соединенных Штатов и Великобритании. Они были еще накануне выборов. Еще тогда было ощущение, что эти предупреждения делаются не просто так. Безусловно, киевский режим все свои атаки на Россию согласовывает с Вашингтоном. Более того, в значительной степени такие действия создаются и инициируются США», — продолжил политолог. На осведомленность США указывает их реакция на трагедию, заявил Шаповалов. «Американские официальные лица заявили, что Киев не причастен к этим терактам. Почему Киев сам не может о себе сказать? Эта реакция свидетельствует о том, что и Украина, и Америка причастны. Просто один террорист пытается выгородить другого», — объяснил руководитель проектов ЭИСИ. Он отметил, что Запад не гнушается террористическими методами. «Соединенные Штаты стоят за множеством терактов и диверсий, которые происходят в разных частях мира. Очень часто они прибегают к помощи разных террористических групп и устраивают теракты под чужим флагом. Это стандартные действия Соединенных Штатов. Мы, конечно, помним ту роль, которую США играли в террористической войне в конце 1990-х — начале 2000-х», — подчеркнул эксперт. Вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Неизвестные ворвались в концертный зал и расстреляли невинных граждан, а затем подожгли здание. По данным ФСБ, исполнители пытались бежать в сторону украинской границы. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем траура в России и обещал покарать каждого причастного к трагедии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Запад помог Украине в координации и организации теракта в «Крокус Сити Холле». Без их участия Киев не смог бы организовать подобную операцию. Об этом заявил корреспонденту URA.RU директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. «Россия находится под ударом. В этом смысле мы видим, что есть скоординированные общие действия врагов России против страны. Реакция Запада была не просто быстрая, а опережающая. Все, что происходило, показывает, что Запад был очень хорошо осведомлен о происходящем. Это говорит о скоординированных действиях. Перейти к прямой террористической угрозе, к атакам против каждого жителя страны — вот инструмент, который показывает Запад», — сказал Виктор Потуремский. Без помощи Запада Украина не смогла бы совершить террористический акт в «Крокус Сити Холле», уверен эксперт. «Обратите внимание: террористы двигались в сторону украинской границы. Понятно, что без каких-то связей, без координации так просто оказаться на Украине невозможно. Было бы странно, если бы украинцы об этом не знали, и это происходило просто спонтанно. Я опираюсь на экспертное мнение, что провести операцию такого уровня весьма затруднительно», — подчеркнул собеседник агентства. Член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов добавил, что Запад заранее знал о готовящейся угрозе. «Были предупреждения со стороны англо-саксонских стран: Соединенных Штатов и Великобритании. Они были еще накануне выборов. Еще тогда было ощущение, что эти предупреждения делаются не просто так. Безусловно, киевский режим все свои атаки на Россию согласовывает с Вашингтоном. Более того, в значительной степени такие действия создаются и инициируются США», — продолжил политолог. На осведомленность США указывает их реакция на трагедию, заявил Шаповалов. «Американские официальные лица заявили, что Киев не причастен к этим терактам. Почему Киев сам не может о себе сказать? Эта реакция свидетельствует о том, что и Украина, и Америка причастны. Просто один террорист пытается выгородить другого», — объяснил руководитель проектов ЭИСИ. Он отметил, что Запад не гнушается террористическими методами. «Соединенные Штаты стоят за множеством терактов и диверсий, которые происходят в разных частях мира. Очень часто они прибегают к помощи разных террористических групп и устраивают теракты под чужим флагом. Это стандартные действия Соединенных Штатов. Мы, конечно, помним ту роль, которую США играли в террористической войне в конце 1990-х — начале 2000-х», — подчеркнул эксперт. Вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Неизвестные ворвались в концертный зал и расстреляли невинных граждан, а затем подожгли здание. По данным ФСБ, исполнители пытались бежать в сторону украинской границы. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем траура в России и обещал покарать каждого причастного к трагедии.