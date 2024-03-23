Количество погибших в «Крокусе» увеличилось до 115 человек: что известно о теракте к этому часу

СК РФ: количество погибших от теракта в «Крокусе» увеличилось до 115 человек

23 марта 2024 в 15:54 Размер текста - 17 +

Зрительный зал в «Крокусе» полностью разрушен Фото: Воронин Денис//Агентство «Москва» новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошла трагедия — неизвестные ворвались на концертную площадку и открыли огонь из автоматов, а затем подожгли здание. Редакция агентства URA.RU выражает соболезнования семьям погибших при ужасной трагедии в «Крокус Сити Холле» и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Агентство собрало всю известную информацию о происшествии на данный момент. Пострадавшие и погибшие В Красногорскую больницу были доставлены 11 раненых. По данным минздрава Московской области, шесть человек находятся в тяжелом состоянии, а пять — в средней тяжести. Отмечается, что в больнице достаточно запасов донорской крови. Дочь космонавтов Валерия Рюмина и Елены Кондаковой Евгения Рюмина стала жертвой трагедии. Данная информация подтверждается списком погибших, опубликованным Минздравом РФ, где написано следующее: «Рюмина Евгения Валерьевна, 20.01.1986». Следственный комитет (СК) России сообщил, что по последним данным в результате теракта погибли 115 человек. Информация об этом была опубликована в telegram-канале СК. Тела погибших были обнаружены в процессе расчистки завалов. Выплаты пострадавшим В связи с терактом в «Крокус Сити Холле» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил, что дети, потерявшие родителей, будут получать ежемесячные выплаты. Он добавил, что расходы на захоронение будут оплачены властями. Разрушения Министерство чрезвычайных ситуаций РФ опубликовало кадры разбора завалов в «Крокус Сити Холле». На фотографиях видно полное разрушение зрительного зала в результате пожара. Недостоверная информация В соцсетях распространяется информация о том, что разговоры россиян будут записывать, а пересылка фото и видео может привести к заражению устройств вирусами. Однако проверка, проведенная URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», показала, что эти данные не соответствуют действительности. Также в социальных сетях активно распространяются сообщения о том, что украинская ДРГ якобы доставляет подарки родным участников СВО в России. Людей предупреждают не принимать посылки. Однако информация оказалась ложной, проверено URA.RU. Организаторы теракта Российский источник из специальных служб подтвердил, что информация от спецслужб США о подготовке терактов в России была получена. При этом она была общей и не содержала конкретных деталей. Депутат Госдумы Алексей Чепа высказал мнение о причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле». По его словам, представители украинской власти и ее сторонники являются основными подозреваемыми в этом инциденте. Депутат предположил, что текущая спецоперация на территории Украины завершится быстрее. В ФСБ заявили, что террористы, совершившие нападение в «Крокус Сити Холле», пытались пересечь границу с Украиной и у них были связи с украинскими лицами. Оружие, использованное при атаке, было заранее подготовлено и хранилось в тайнике. Задержанных в Брянской области террористов планируют перевезти в Москву. Журналистка Маргарита Симоньян выразила благодарность бойцам, которые не дали подозреваемым убежать за пределы России. Один из террористов признался во время допроса, что согласился на нападение за полмиллиона рублей. Видео с его признанием было опубликовано журналисткой Маргаритой Симоньян. Задержанный также сообщил, что деньги получены не были. Международная реакция Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил глубокие соболезнования по поводу теракта в «Крокус Сити Холле» во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Стороны подтвердили готовность к сотрудничеству в борьбе с терроризмом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошла трагедия — неизвестные ворвались на концертную площадку и открыли огонь из автоматов, а затем подожгли здание. Редакция агентства URA.RU выражает соболезнования семьям погибших при ужасной трагедии в «Крокус Сити Холле» и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Агентство собрало всю известную информацию о происшествии на данный момент. В Красногорскую больницу были доставлены 11 раненых. По данным минздрава Московской области, шесть человек находятся в тяжелом состоянии, а пять — в средней тяжести. Отмечается, что в больнице достаточно запасов донорской крови. Дочь космонавтов Валерия Рюмина и Елены Кондаковой Евгения Рюмина стала жертвой трагедии. Данная информация подтверждается списком погибших, опубликованным Минздравом РФ, где написано следующее: «Рюмина Евгения Валерьевна, 20.01.1986». Следственный комитет (СК) России сообщил, что по последним данным в результате теракта погибли 115 человек. Информация об этом была опубликована в telegram-канале СК. Тела погибших были обнаружены в процессе расчистки завалов. В связи с терактом в «Крокус Сити Холле» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил, что дети, потерявшие родителей, будут получать ежемесячные выплаты. Он добавил, что расходы на захоронение будут оплачены властями. Министерство чрезвычайных ситуаций РФ опубликовало кадры разбора завалов в «Крокус Сити Холле». На фотографиях видно полное разрушение зрительного зала в результате пожара. В соцсетях распространяется информация о том, что разговоры россиян будут записывать, а пересылка фото и видео может привести к заражению устройств вирусами. Однако проверка, проведенная URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», показала, что эти данные не соответствуют действительности. Также в социальных сетях активно распространяются сообщения о том, что украинская ДРГ якобы доставляет подарки родным участников СВО в России. Людей предупреждают не принимать посылки. Однако информация оказалась ложной, проверено URA.RU. Российский источник из специальных служб подтвердил, что информация от спецслужб США о подготовке терактов в России была получена. При этом она была общей и не содержала конкретных деталей. Депутат Госдумы Алексей Чепа высказал мнение о причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле». По его словам, представители украинской власти и ее сторонники являются основными подозреваемыми в этом инциденте. Депутат предположил, что текущая спецоперация на территории Украины завершится быстрее. В ФСБ заявили, что террористы, совершившие нападение в «Крокус Сити Холле», пытались пересечь границу с Украиной и у них были связи с украинскими лицами. Оружие, использованное при атаке, было заранее подготовлено и хранилось в тайнике. Задержанных в Брянской области террористов планируют перевезти в Москву. Журналистка Маргарита Симоньян выразила благодарность бойцам, которые не дали подозреваемым убежать за пределы России. Один из террористов признался во время допроса, что согласился на нападение за полмиллиона рублей. Видео с его признанием было опубликовано журналисткой Маргаритой Симоньян. Задержанный также сообщил, что деньги получены не были. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил глубокие соболезнования по поводу теракта в «Крокус Сити Холле» во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Стороны подтвердили готовность к сотрудничеству в борьбе с терроризмом.