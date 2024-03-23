Что говорит о виновности Киева в теракте в «Крокус Сити Холле»

Политолог Шаповалов: Украина устроила теракт в РФ из-за поражения на фронте

23 марта 2024 в 17:37 Размер текста - 17 +

Украинский режим уже устраивал террористические атаки на Россию, сказал Владимир Шаповалов Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» За терактом в «Крокус Сити Холле» стоит киевский режим. На это указывает поведение исполнителей и предыдущие атаки Украины на мирных граждан. Об этом сообщил в беседе с URA.RU член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов. «Правоохранители должны довести дело до конца, и следствие должно дать свою правильную версию. Но те факты, которые мы знаем на сегодняшний день, складываются в очень четкую цепочку действий. Это попытки диверсий в Белгородской области, постоянные обстрелы приграничных территорий, угрозы, это попытки срыва избирательного процесса, в том числе в новых субъектах Федерации. Это удары по российским объектам, в частности по нефтебазам. Сейчас мы видим теракт, унесший огромное количество жизней в „Крокус Сити Холле“. Причина — это поражение Украины на линии фронта», — сказал Владимир Шаповалов. Новость по теме Как россияне отреагировали на трагедию в «Крокус Сити Холле» На причастность Украины указывают и действия тех, кто устроил теракт, добавил руководитель проектов ЭИСИ. «Бегство исполнителей в сторону украинской границы, попытки убийства, теракты в отношении известных россиян, лидеров общественного мнения, удары по гражданским объектам — все это свидетельствует о том, что киевский режим террористический. Те действия, которые мы наблюдаем, и та трагедия, которая произошла, она полностью вписывается в эту картину», — объяснил собеседник агентства. Место для теракта выбрано не случайно, уверен политолог. «Это концерт группы „Пикник“, которая известна своей патриотической позицией. Лидер музыкального коллектива Эдмунд Шклярский оказывает помощь военнослужащим, является волонтером. Эта патриотическая гражданская позиция группы, конечно, вызывает ненависть у киевского режима», — подчеркнул эксперт. Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник» неизвестные ворвались на концертную площадку, открыли огонь, а затем подожгли здание. В ФСБ заявили, что террористы, совершившие нападение, пытались пересечь границу с Украиной. Задержанных в Брянской области террористов планируют перевезти в Москву. Как сообщила главред МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, погибли 143 человека, что больше чем в «Норд-Осте». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За терактом в «Крокус Сити Холле» стоит киевский режим. На это указывает поведение исполнителей и предыдущие атаки Украины на мирных граждан. Об этом сообщил в беседе с URA.RU член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов. «Правоохранители должны довести дело до конца, и следствие должно дать свою правильную версию. Но те факты, которые мы знаем на сегодняшний день, складываются в очень четкую цепочку действий. Это попытки диверсий в Белгородской области, постоянные обстрелы приграничных территорий, угрозы, это попытки срыва избирательного процесса, в том числе в новых субъектах Федерации. Это удары по российским объектам, в частности по нефтебазам. Сейчас мы видим теракт, унесший огромное количество жизней в „Крокус Сити Холле“. Причина — это поражение Украины на линии фронта», — сказал Владимир Шаповалов. На причастность Украины указывают и действия тех, кто устроил теракт, добавил руководитель проектов ЭИСИ. «Бегство исполнителей в сторону украинской границы, попытки убийства, теракты в отношении известных россиян, лидеров общественного мнения, удары по гражданским объектам — все это свидетельствует о том, что киевский режим террористический. Те действия, которые мы наблюдаем, и та трагедия, которая произошла, она полностью вписывается в эту картину», — объяснил собеседник агентства. Место для теракта выбрано не случайно, уверен политолог. «Это концерт группы „Пикник“, которая известна своей патриотической позицией. Лидер музыкального коллектива Эдмунд Шклярский оказывает помощь военнослужащим, является волонтером. Эта патриотическая гражданская позиция группы, конечно, вызывает ненависть у киевского режима», — подчеркнул эксперт. Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник» неизвестные ворвались на концертную площадку, открыли огонь, а затем подожгли здание. В ФСБ заявили, что террористы, совершившие нападение, пытались пересечь границу с Украиной. Задержанных в Брянской области террористов планируют перевезти в Москву. Как сообщила главред МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, погибли 143 человека, что больше чем в «Норд-Осте».