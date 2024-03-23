Светлаков рассказал о самом страшном моменте в «Крокусе»

Светлаков заявил, что террористы пытались взломать дверь, за которой он был

24 марта 2024 в 00:12 Размер текста - 17 +

Террористы пытались взломать дверь, за которой был Сергей Светлаков Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Экс-участник «Уральских пельменей» и шоумен Сергей Светлаков рассказал как спасался во время теракта в «Крокусе». По его словам, самый страшный момент был, когда начали взламывать дверь за которой он находился с другом. Об этом сообщила журналистка, телеведущая Ксения Собчак. «Мы решили забаррикадировать входы в наш коридор: стулья, диваны… Тут был, наверное, самый страшный момент — звуки стрельбы затихли и через паузу дверь в коридор, напротив которой были мы с другом и моей племянницей Машей, начали взламывать», — рассказал Светлаков журналистке Ксении Собчак. Рассказ шоумена о произошедшем опубликован в telegram-канале «Кровавая барыня». Он уточнил, что дверь снесли быстро «это оказались зрители, бегущие люди искали выход». Светлаков чудом выжил при теракте в «Крокус Сити Холле». В своем telegram-канале артист выразил соболезнования пострадавшим. Боевики напали на концертный зал вечером 22 марта, открыв огонь по мирным жителям. Количество погибших в «Крокусе» увеличилось до 133 человек. Все четверо террористов, задержаны, сообщил президент России Владимир Путин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-участник «Уральских пельменей» и шоумен Сергей Светлаков рассказал как спасался во время теракта в «Крокусе». По его словам, самый страшный момент был, когда начали взламывать дверь за которой он находился с другом. Об этом сообщила журналистка, телеведущая Ксения Собчак. «Мы решили забаррикадировать входы в наш коридор: стулья, диваны… Тут был, наверное, самый страшный момент — звуки стрельбы затихли и через паузу дверь в коридор, напротив которой были мы с другом и моей племянницей Машей, начали взламывать», — рассказал Светлаков журналистке Ксении Собчак. Рассказ шоумена о произошедшем опубликован в telegram-канале «Кровавая барыня». Он уточнил, что дверь снесли быстро «это оказались зрители, бегущие люди искали выход». Светлаков чудом выжил при теракте в «Крокус Сити Холле». В своем telegram-канале артист выразил соболезнования пострадавшим. Боевики напали на концертный зал вечером 22 марта, открыв огонь по мирным жителям. Количество погибших в «Крокусе» увеличилось до 133 человек. Все четверо террористов, задержаны, сообщил президент России Владимир Путин.