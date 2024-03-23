23 марта 2024

Светлаков рассказал о самом страшном моменте в «Крокусе»

Светлаков заявил, что террористы пытались взломать дверь, за которой он был
© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью Сергея Светлакова журналисту информационного агентства URA.RU. 21 февраля 2024. Москва, светлаков сергей
Террористы пытались взломать дверь, за которой был Сергей Светлаков Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Экс-участник «Уральских пельменей» и шоумен Сергей Светлаков рассказал как спасался во время теракта в «Крокусе». По его словам, самый страшный момент был, когда начали взламывать дверь за которой он находился с другом. Об этом сообщила журналистка, телеведущая Ксения Собчак.

«Мы решили забаррикадировать входы в наш коридор: стулья, диваны… Тут был, наверное, самый страшный момент — звуки стрельбы затихли и через паузу дверь в коридор, напротив которой были мы с другом и моей племянницей Машей, начали взламывать», — рассказал Светлаков журналистке Ксении Собчак. Рассказ шоумена о произошедшем опубликован в telegram-канале «Кровавая барыня». Он уточнил, что дверь снесли быстро «это оказались зрители, бегущие люди искали выход».

Светлаков чудом выжил при теракте в «Крокус Сити Холле». В своем telegram-канале артист выразил соболезнования пострадавшим. Боевики напали на концертный зал вечером 22 марта, открыв огонь по мирным жителям. Количество погибших в «Крокусе» увеличилось до 133 человек. Все четверо террористов, задержаны, сообщил президент России Владимир Путин.

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Экс-участник «Уральских пельменей» и шоумен Сергей Светлаков рассказал как спасался во время теракта в «Крокусе». По его словам, самый страшный момент был, когда начали взламывать дверь за которой он находился с другом. Об этом сообщила журналистка, телеведущая Ксения Собчак. «Мы решили забаррикадировать входы в наш коридор: стулья, диваны… Тут был, наверное, самый страшный момент — звуки стрельбы затихли и через паузу дверь в коридор, напротив которой были мы с другом и моей племянницей Машей, начали взламывать», — рассказал Светлаков журналистке Ксении Собчак. Рассказ шоумена о произошедшем опубликован в telegram-канале «Кровавая барыня». Он уточнил, что дверь снесли быстро «это оказались зрители, бегущие люди искали выход». Светлаков чудом выжил при теракте в «Крокус Сити Холле». В своем telegram-канале артист выразил соболезнования пострадавшим. Боевики напали на концертный зал вечером 22 марта, открыв огонь по мирным жителям. Количество погибших в «Крокусе» увеличилось до 133 человек. Все четверо террористов, задержаны, сообщил президент России Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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