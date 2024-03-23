Общество ЖКХ и Городская среда В Тюмени на билбордах появились постеры в память о теракте в «Крокус Сите Холле». Видео 24 марта 2024 в 05:15 Размер текста - 17 + В Тюмени почтили память погибших в теракте Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» На тюменских билбордах и остановках включили видео с горящей свечей, чтобы почтить память погибших во время текарта в «Крокус Сите Холле» в подмосковном Красногорске. Об этом сообщили журналисты. «Видео с горящей свечой включили на медиаэкранах Тюмени в память о жертвах теракта в «Крокус Сите Холле», — передает корреспондент ТАСС. Происшествие произошло вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл». В тот день неизвестные открыли огонь по людям в «Крокусе», а после устроили пожар, который достиг почти 13 тысяч квадратных метров. СК РФ рассказал, что в результате ЧП погибли более 133 человек. В связи с происшествием президент РФ Владимир Путин объявил на территории всей страны день траура 24 марта. В честь памяти погибшим губернатор региона Александр Моор с 23 по 24 марта отменили все развлекательные мероприятия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На тюменских билбордах и остановках включили видео с горящей свечей, чтобы почтить память погибших во время текарта в «Крокус Сите Холле» в подмосковном Красногорске. Об этом сообщили журналисты. «Видео с горящей свечой включили на медиаэкранах Тюмени в память о жертвах теракта в «Крокус Сите Холле», — передает корреспондент ТАСС. Происшествие произошло вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл». В тот день неизвестные открыли огонь по людям в «Крокусе», а после устроили пожар, который достиг почти 13 тысяч квадратных метров. СК РФ рассказал, что в результате ЧП погибли более 133 человек. В связи с происшествием президент РФ Владимир Путин объявил на территории всей страны день траура 24 марта. В честь памяти погибшим губернатор региона Александр Моор с 23 по 24 марта отменили все развлекательные мероприятия. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям