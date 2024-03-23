На тюменских билбордах и остановках включили видео с горящей свечей, чтобы почтить память погибших во время текарта в «Крокус Сите Холле» в подмосковном Красногорске. Об этом сообщили журналисты.
«Видео с горящей свечой включили на медиаэкранах Тюмени в память о жертвах теракта в «Крокус Сите Холле», — передает корреспондент ТАСС. Происшествие произошло вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл».
В тот день неизвестные открыли огонь по людям в «Крокусе», а после устроили пожар, который достиг почти 13 тысяч квадратных метров. СК РФ рассказал, что в результате ЧП погибли более 133 человек. В связи с происшествием президент РФ Владимир Путин объявил на территории всей страны день траура 24 марта. В честь памяти погибшим губернатор региона Александр Моор с 23 по 24 марта отменили все развлекательные мероприятия.
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