23 марта 2024
22 марта 2024

В Тюмени на билбордах появились постеры в память о теракте в «Крокус Сите Холле». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Crocus city holl. Билборды. Возложение цветов. Москва, крокус сити холл
В Тюмени почтили память погибших в теракте Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

На тюменских билбордах и остановках включили видео с горящей свечей, чтобы почтить память погибших во время текарта в «Крокус Сите Холле» в подмосковном Красногорске. Об этом сообщили журналисты.

«Видео с горящей свечой включили на медиаэкранах Тюмени в память о жертвах теракта в «Крокус Сите Холле», — передает корреспондент ТАСС. Происшествие произошло вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

В тот день неизвестные открыли огонь по людям в «Крокусе», а после устроили пожар, который достиг почти 13 тысяч квадратных метров. СК РФ рассказал, что в результате ЧП погибли более 133 человек. В связи с происшествием президент РФ Владимир Путин объявил на территории всей страны день траура 24 марта. В честь памяти погибшим губернатор региона Александр Моор с 23 по 24 марта отменили все развлекательные мероприятия.

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На тюменских билбордах и остановках включили видео с горящей свечей, чтобы почтить память погибших во время текарта в «Крокус Сите Холле» в подмосковном Красногорске. Об этом сообщили журналисты. «Видео с горящей свечой включили на медиаэкранах Тюмени в память о жертвах теракта в «Крокус Сите Холле», — передает корреспондент ТАСС. Происшествие произошло вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл». В тот день неизвестные открыли огонь по людям в «Крокусе», а после устроили пожар, который достиг почти 13 тысяч квадратных метров. СК РФ рассказал, что в результате ЧП погибли более 133 человек. В связи с происшествием президент РФ Владимир Путин объявил на территории всей страны день траура 24 марта. В честь памяти погибшим губернатор региона Александр Моор с 23 по 24 марта отменили все развлекательные мероприятия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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