23 марта 2024

Рок-группа «Кис-кис» с солисткой из Кургана отправила деньги пострадавшим в теракте

Рок-группа «Кис-кис» перевела деньги пострадавшим при теракте в «Крокусе»
© Служба новостей «URA.RU»
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Музыканты отправили деньги семьям пострадавших в теракте Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Рок-группа «Кис-кис», в которой состоит уроженка Кургана Софья Сомусева, отправила деньги семьям пострадавших при террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в Красногорске (Подмосковье). Об этом сообщается в группе коллектива в соцсети «ВКонтакте».

«В это непростое время невозможно оставаться в стороне. От лица нашей группы хотим поддержать семьи пострадавших при теракте в „Крокус Сити Холле“, а также обратить внимание на пострадавших жителей Белгорода, которые так же нуждаются в помощи. Мы выбрали два фонда и направили по 100 тысяч рублей в каждый из них», — говорится в посте.

Ранее российский певец Shaman заявил, что готов оплатить похороны погибших и лечение пострадавших при теракте в «Крокусе». Материальную поддержку семьям пострадавших и погибших оказали певцы Ирина Дубцова, Егор Крид, Инстасамка, Navai, хирург Тимур Хайдаров и другие.

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Рок-группа «Кис-кис», в которой состоит уроженка Кургана Софья Сомусева, отправила деньги семьям пострадавших при террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в Красногорске (Подмосковье). Об этом сообщается в группе коллектива в соцсети «ВКонтакте». «В это непростое время невозможно оставаться в стороне. От лица нашей группы хотим поддержать семьи пострадавших при теракте в „Крокус Сити Холле“, а также обратить внимание на пострадавших жителей Белгорода, которые так же нуждаются в помощи. Мы выбрали два фонда и направили по 100 тысяч рублей в каждый из них», — говорится в посте. Ранее российский певец Shaman заявил, что готов оплатить похороны погибших и лечение пострадавших при теракте в «Крокусе». Материальную поддержку семьям пострадавших и погибших оказали певцы Ирина Дубцова, Егор Крид, Инстасамка, Navai, хирург Тимур Хайдаров и другие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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