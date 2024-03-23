Рок-группа «Кис-кис» с солисткой из Кургана отправила деньги пострадавшим в теракте

Рок-группа «Кис-кис» перевела деньги пострадавшим при теракте в «Крокусе»

24 марта 2024 в 20:44 Размер текста - 17 +

Музыканты отправили деньги семьям пострадавших в теракте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Рок-группа «Кис-кис», в которой состоит уроженка Кургана Софья Сомусева, отправила деньги семьям пострадавших при террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в Красногорске (Подмосковье). Об этом сообщается в группе коллектива в соцсети «ВКонтакте». «В это непростое время невозможно оставаться в стороне. От лица нашей группы хотим поддержать семьи пострадавших при теракте в „Крокус Сити Холле“, а также обратить внимание на пострадавших жителей Белгорода, которые так же нуждаются в помощи. Мы выбрали два фонда и направили по 100 тысяч рублей в каждый из них», — говорится в посте. Ранее российский певец Shaman заявил, что готов оплатить похороны погибших и лечение пострадавших при теракте в «Крокусе». Материальную поддержку семьям пострадавших и погибших оказали певцы Ирина Дубцова, Егор Крид, Инстасамка, Navai, хирург Тимур Хайдаров и другие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рок-группа «Кис-кис», в которой состоит уроженка Кургана Софья Сомусева, отправила деньги семьям пострадавших при террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в Красногорске (Подмосковье). Об этом сообщается в группе коллектива в соцсети «ВКонтакте». «В это непростое время невозможно оставаться в стороне. От лица нашей группы хотим поддержать семьи пострадавших при теракте в „Крокус Сити Холле“, а также обратить внимание на пострадавших жителей Белгорода, которые так же нуждаются в помощи. Мы выбрали два фонда и направили по 100 тысяч рублей в каждый из них», — говорится в посте. Ранее российский певец Shaman заявил, что готов оплатить похороны погибших и лечение пострадавших при теракте в «Крокусе». Материальную поддержку семьям пострадавших и погибших оказали певцы Ирина Дубцова, Егор Крид, Инстасамка, Navai, хирург Тимур Хайдаров и другие.