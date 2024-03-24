Иностранное ведомство ведет переговоры о поставке продукции курганского завода. Фото

25 марта 2024 в 13:30 Размер текста - 17 +

Иностранцы планируют купить пожарные машины в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники МЧС Монголии посетили Варгашинский завод ППСО (Курганская область). Они знакомятся с противопожарной продукцией предприятия, сообщили URA.RU в торгово-промышленной палате региона. «На Варгашинский завод ППСО приехала делегация МЧС Монголии», — рассказал президент палаты Илья Назаренко. Ожидается, что представители иностранного чрезвычайного ведомства проведут переговоры на поставку машин. Иностранная делегация встретилась с гендиректором завода Владимиром Казаковым. Также они посетили цеха, где проходит сборка спецмашин, музей завода ППСО. Визит состоялся после того, как представители курганского бизнеса посетили Монголию в декабре 2023 года. Именно тогда продукция завода противопожарного спецоборудования заинтересовала сотрудников монгольского МЧС. Ранее URA.RU сообщало, что курганские бизнесмены выезжали с бизнес-миссией в Монголию. Поездку организовали Центр поддержки экспорта и Торгово-промышленная палата Курганской области. Руководители курганского завода приняли иностранную делегацию Фото: Илья Назаренко, ТПП Курганской области Делегация МЧС Монголии посетила музей варгашинского завода ППСО Фото: Илья Назаренко, ТПП Курганской области Делегация ведомства посетила цех курганского завода, где собирается противопожарная техника фото: Илья Назаренко, ТПП Курганской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники МЧС Монголии посетили Варгашинский завод ППСО (Курганская область). Они знакомятся с противопожарной продукцией предприятия, сообщили URA.RU в торгово-промышленной палате региона. «На Варгашинский завод ППСО приехала делегация МЧС Монголии», — рассказал президент палаты Илья Назаренко. Ожидается, что представители иностранного чрезвычайного ведомства проведут переговоры на поставку машин. Иностранная делегация встретилась с гендиректором завода Владимиром Казаковым. Также они посетили цеха, где проходит сборка спецмашин, музей завода ППСО. Визит состоялся после того, как представители курганского бизнеса посетили Монголию в декабре 2023 года. Именно тогда продукция завода противопожарного спецоборудования заинтересовала сотрудников монгольского МЧС. Ранее URA.RU сообщало, что курганские бизнесмены выезжали с бизнес-миссией в Монголию. Поездку организовали Центр поддержки экспорта и Торгово-промышленная палата Курганской области.