Сотрудники МЧС Монголии посетили Варгашинский завод ППСО (Курганская область). Они знакомятся с противопожарной продукцией предприятия, сообщили URA.RU в торгово-промышленной палате региона.
«На Варгашинский завод ППСО приехала делегация МЧС Монголии», — рассказал президент палаты Илья Назаренко. Ожидается, что представители иностранного чрезвычайного ведомства проведут переговоры на поставку машин.
Иностранная делегация встретилась с гендиректором завода Владимиром Казаковым. Также они посетили цеха, где проходит сборка спецмашин, музей завода ППСО.
Визит состоялся после того, как представители курганского бизнеса посетили Монголию в декабре 2023 года. Именно тогда продукция завода противопожарного спецоборудования заинтересовала сотрудников монгольского МЧС.
Ранее URA.RU сообщало, что курганские бизнесмены выезжали с бизнес-миссией в Монголию. Поездку организовали Центр поддержки экспорта и Торгово-промышленная палата Курганской области.
Руководители курганского завода приняли иностранную делегацию
Фото: Илья Назаренко, ТПП Курганской области
Делегация МЧС Монголии посетила музей варгашинского завода ППСО
Фото: Илья Назаренко, ТПП Курганской области
Делегация ведомства посетила цех курганского завода, где собирается противопожарная техника
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Сотрудники МЧС Монголии посетили Варгашинский завод ППСО (Курганская область). Они знакомятся с противопожарной продукцией предприятия, сообщили URA.RU в торгово-промышленной палате региона. «На Варгашинский завод ППСО приехала делегация МЧС Монголии», — рассказал президент палаты Илья Назаренко. Ожидается, что представители иностранного чрезвычайного ведомства проведут переговоры на поставку машин. Иностранная делегация встретилась с гендиректором завода Владимиром Казаковым. Также они посетили цеха, где проходит сборка спецмашин, музей завода ППСО. Визит состоялся после того, как представители курганского бизнеса посетили Монголию в декабре 2023 года. Именно тогда продукция завода противопожарного спецоборудования заинтересовала сотрудников монгольского МЧС. Ранее URA.RU сообщало, что курганские бизнесмены выезжали с бизнес-миссией в Монголию. Поездку организовали Центр поддержки экспорта и Торгово-промышленная палата Курганской области.