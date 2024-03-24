24 марта 2024

Иностранное ведомство ведет переговоры о поставке продукции курганского завода. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка лесопожарной техники. Курган, пожарная машина, выставки пожарной техники
Иностранцы планируют купить пожарные машины в Курганской области Фото:

Сотрудники МЧС Монголии посетили Варгашинский завод ППСО (Курганская область). Они знакомятся с противопожарной продукцией предприятия, сообщили URA.RU в торгово-промышленной палате региона.

«На Варгашинский завод ППСО приехала делегация МЧС Монголии», — рассказал президент палаты Илья Назаренко. Ожидается, что представители иностранного чрезвычайного ведомства проведут переговоры на поставку машин.

Иностранная делегация встретилась с гендиректором завода Владимиром Казаковым. Также они посетили цеха, где проходит сборка спецмашин, музей завода ППСО.

Визит состоялся после того, как представители курганского бизнеса посетили Монголию в декабре 2023 года. Именно тогда продукция завода противопожарного спецоборудования заинтересовала сотрудников монгольского МЧС.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские бизнесмены выезжали с бизнес-миссией в Монголию. Поездку организовали Центр поддержки экспорта и Торгово-промышленная палата Курганской области.

Руководители курганского завода приняли иностранную делегацию
Руководители курганского завода приняли иностранную делегацию
Фото:

Делегация МЧС Монголии посетила музей варгашинского завода ППСО
Делегация МЧС Монголии посетила музей варгашинского завода ППСО
Фото:

Делегация ведомства посетила цех курганского завода, где собирается противопожарная техника
Делегация ведомства посетила цех курганского завода, где собирается противопожарная техника

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Сотрудники МЧС Монголии посетили Варгашинский завод ППСО (Курганская область). Они знакомятся с противопожарной продукцией предприятия, сообщили URA.RU в торгово-промышленной палате региона. «На Варгашинский завод ППСО приехала делегация МЧС Монголии», — рассказал президент палаты Илья Назаренко. Ожидается, что представители иностранного чрезвычайного ведомства проведут переговоры на поставку машин. Иностранная делегация встретилась с гендиректором завода Владимиром Казаковым. Также они посетили цеха, где проходит сборка спецмашин, музей завода ППСО. Визит состоялся после того, как представители курганского бизнеса посетили Монголию в декабре 2023 года. Именно тогда продукция завода противопожарного спецоборудования заинтересовала сотрудников монгольского МЧС. Ранее URA.RU сообщало, что курганские бизнесмены выезжали с бизнес-миссией в Монголию. Поездку организовали Центр поддержки экспорта и Торгово-промышленная палата Курганской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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