24 марта 2024

В ЯНАО ожидают приезда Владимира Мединского

Мединский посетит Ямал в последний день Всероссийской олимпиады школьников
© Служба новостей «URA.RU»
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Начало 3-го форума Города трудовой доблести. Екатеринбург, мединский владимир
Мединский приедет на финал всероссийской олимпиады в ЯНАО Фото:

Помощник президента России Владимир Мединский приедет на Ямал в последний день Всероссийской олимпиады школьников по истории. Об этом сообщила первый заместитель губернатора ЯНАО Ирина Новоселова.

«В последний день олимпиады приедет почетный гость, помощник президента Российской Федерации Владимир Ростиславович Мединский. И это неслучайно, так как он является соавтором нового учебника по истории для 10-11 классов», — рассказала Новоселова в личном telegram-канале.

В программе завершения олимпиады ожидается встреча участников с заместителем министра просвещения РФ Татьяной Васильевой. Финалисты также смогут пообщаться с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Ранее URA.RU рассказывало о том, заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников впервые стартовал на Ямале.

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Помощник президента России Владимир Мединский приедет на Ямал в последний день Всероссийской олимпиады школьников по истории. Об этом сообщила первый заместитель губернатора ЯНАО Ирина Новоселова. «В последний день олимпиады приедет почетный гость, помощник президента Российской Федерации Владимир Ростиславович Мединский. И это неслучайно, так как он является соавтором нового учебника по истории для 10-11 классов», — рассказала Новоселова в личном telegram-канале. В программе завершения олимпиады ожидается встреча участников с заместителем министра просвещения РФ Татьяной Васильевой. Финалисты также смогут пообщаться с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Ранее URA.RU рассказывало о том, заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников впервые стартовал на Ямале.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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