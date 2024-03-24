Мединский посетит Ямал в последний день Всероссийской олимпиады школьников

Мединский приедет на финал всероссийской олимпиады в ЯНАО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Помощник президента России Владимир Мединский приедет на Ямал в последний день Всероссийской олимпиады школьников по истории. Об этом сообщила первый заместитель губернатора ЯНАО Ирина Новоселова.

«В последний день олимпиады приедет почетный гость, помощник президента Российской Федерации Владимир Ростиславович Мединский. И это неслучайно, так как он является соавтором нового учебника по истории для 10-11 классов», — рассказала Новоселова в личном telegram-канале.

В программе завершения олимпиады ожидается встреча участников с заместителем министра просвещения РФ Татьяной Васильевой. Финалисты также смогут пообщаться с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Ранее URA.RU рассказывало о том, заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников впервые стартовал на Ямале.