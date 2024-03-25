25 марта 2024

В ЯНАО подрядчик не уложился в сроки ремонта ледового корта

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Виды Верхней Салды, ледовая арена, всмпо, корт, детский спорт, хоккей
Корт был поврежден ветром год назад (архивное фото) Фото:

В Надыме (ЯНАО) строительный подрядчик, восстанавливающий поврежденный купол ледового корта «Полярный», нарушает сроки ремонта объекта. Об этом рассказали в общественники надымского отделения партии «Единая Россия».

«Рабочая группа пообщалась с представителями заказчика работ и подрядчика. Основной вопрос — нарушение сроков со стороны исполнителя», — сообщили в официальной группе «Единая Россия Надымский район» в соцсети «ВКонтакте». По словам подрядчика, основной причиной задержки сроков стали логистические проблемы.

Ранее URA.RU сообщало о повреждении ледового корта «Полярный» в Надыме. Парусиновый купол над катком был разорван штормовым ветром.

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В Надыме (ЯНАО) строительный подрядчик, восстанавливающий поврежденный купол ледового корта «Полярный», нарушает сроки ремонта объекта. Об этом рассказали в общественники надымского отделения партии «Единая Россия». «Рабочая группа пообщалась с представителями заказчика работ и подрядчика. Основной вопрос — нарушение сроков со стороны исполнителя», — сообщили в официальной группе «Единая Россия Надымский район» в соцсети «ВКонтакте». По словам подрядчика, основной причиной задержки сроков стали логистические проблемы. Ранее URA.RU сообщало о повреждении ледового корта «Полярный» в Надыме. Парусиновый купол над катком был разорван штормовым ветром.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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