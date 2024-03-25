В ЯНАО подрядчик не уложился в сроки ремонта ледового корта

В Надыме (ЯНАО) строительный подрядчик, восстанавливающий поврежденный купол ледового корта «Полярный», нарушает сроки ремонта объекта. Об этом рассказали в общественники надымского отделения партии «Единая Россия».
«Рабочая группа пообщалась с представителями заказчика работ и подрядчика. Основной вопрос — нарушение сроков со стороны исполнителя», — сообщили в официальной группе «Единая Россия Надымский район» в соцсети «ВКонтакте». По словам подрядчика, основной причиной задержки сроков стали логистические проблемы.
Ранее URA.RU сообщало о повреждении ледового корта «Полярный» в Надыме. Парусиновый купол над катком был разорван штормовым ветром.
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