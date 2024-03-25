25 марта 2024

В Тюмени мемориал памяти погибшим в «Крокусе» разберут 26 марта

© Служба новостей «URA.RU»
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Стихийный мемориал, 24 марта. Тюмень
Цветы и игрушки горожане приносят днем и ночью четвертые сутки подряд Фото:

В Тюмени горожане продолжают нести цветы и игрушки к мемориалу памяти погибших при теракте в «Крокус Сити Холле», организованному в центре города. Как рассказали URA.RU в оргкомитете акции, продлилась она четыре дня. Разбирать мемориал начнут 26 марта.

«Мы организовали этот мемориал по зову сердца, думали, что он простоит два дня. Но люди приходили днем и ночью. К „Нулевому километру“ приходили даже шестиклассники, сами без учителей — покупали цветы, возлагали. Двухдневная акция продлилась на четыре дня. Сейчас мы ведем переговоры с настоятелем Храма Всех Святых — туда планируем передать все игрушки. Цветы мы аккуратно сложим», — рассказал организатор мемориала памяти Владимир Сбитнев.

В течение четырех дней несколько раз приходилось наращивать подиум для возложений тюменцев. Мемориал памяти начнут разбирать вечером 26 марта. Первые цветы у отметки «Нулевой километр» на Цветном бульваре появились 23 марта в 10 часов.

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В Тюмени горожане продолжают нести цветы и игрушки к мемориалу памяти погибших при теракте в «Крокус Сити Холле», организованному в центре города. Как рассказали URA.RU в оргкомитете акции, продлилась она четыре дня. Разбирать мемориал начнут 26 марта. «Мы организовали этот мемориал по зову сердца, думали, что он простоит два дня. Но люди приходили днем и ночью. К „Нулевому километру“ приходили даже шестиклассники, сами без учителей — покупали цветы, возлагали. Двухдневная акция продлилась на четыре дня. Сейчас мы ведем переговоры с настоятелем Храма Всех Святых — туда планируем передать все игрушки. Цветы мы аккуратно сложим», — рассказал организатор мемориала памяти Владимир Сбитнев. В течение четырех дней несколько раз приходилось наращивать подиум для возложений тюменцев. Мемориал памяти начнут разбирать вечером 26 марта. Первые цветы у отметки «Нулевой километр» на Цветном бульваре появились 23 марта в 10 часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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