В Тюмени мемориал памяти погибшим в «Крокусе» разберут 26 марта

26 марта 2024 в 11:53 Размер текста - 17 +

Цветы и игрушки горожане приносят днем и ночью четвертые сутки подряд Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени горожане продолжают нести цветы и игрушки к мемориалу памяти погибших при теракте в «Крокус Сити Холле», организованному в центре города. Как рассказали URA.RU в оргкомитете акции, продлилась она четыре дня. Разбирать мемориал начнут 26 марта. «Мы организовали этот мемориал по зову сердца, думали, что он простоит два дня. Но люди приходили днем и ночью. К „Нулевому километру“ приходили даже шестиклассники, сами без учителей — покупали цветы, возлагали. Двухдневная акция продлилась на четыре дня. Сейчас мы ведем переговоры с настоятелем Храма Всех Святых — туда планируем передать все игрушки. Цветы мы аккуратно сложим», — рассказал организатор мемориала памяти Владимир Сбитнев. В течение четырех дней несколько раз приходилось наращивать подиум для возложений тюменцев. Мемориал памяти начнут разбирать вечером 26 марта. Первые цветы у отметки «Нулевой километр» на Цветном бульваре появились 23 марта в 10 часов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени горожане продолжают нести цветы и игрушки к мемориалу памяти погибших при теракте в «Крокус Сити Холле», организованному в центре города. Как рассказали URA.RU в оргкомитете акции, продлилась она четыре дня. Разбирать мемориал начнут 26 марта. «Мы организовали этот мемориал по зову сердца, думали, что он простоит два дня. Но люди приходили днем и ночью. К „Нулевому километру“ приходили даже шестиклассники, сами без учителей — покупали цветы, возлагали. Двухдневная акция продлилась на четыре дня. Сейчас мы ведем переговоры с настоятелем Храма Всех Святых — туда планируем передать все игрушки. Цветы мы аккуратно сложим», — рассказал организатор мемориала памяти Владимир Сбитнев. В течение четырех дней несколько раз приходилось наращивать подиум для возложений тюменцев. Мемориал памяти начнут разбирать вечером 26 марта. Первые цветы у отметки «Нулевой километр» на Цветном бульваре появились 23 марта в 10 часов.