25 марта 2024

Дочка «Курганмашзавода» закончила капремонт БМД и БТР-Д

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Завод КМЗ. Курган, военная техника, бмп, кмз, гусеница, трак, боевая машина, сво
Дочка КМЗ завершила ремонт боевых машин десанта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бронетанковое предприятие «144 БТРЗ» и филиал «Курганского машиностроительного завода» в Волгограде (входят в холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех) завершили капитальный ремонт двух боевых машин десанта — БМД-2 и БТР-Д. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе предприятий.

«Наши предприятия своевременно согласно графику исполняют государственный оборонный заказ. Работа ведется активная. Особенно радует, что на заводы приходят новые сотрудники, мы готовы трудоустроить еще большее число по основным рабочим специальностям», — рассказал URA.RU исполнительный директор предприятий Физули Сейфедов.

Сообщается, что партии боевых машин десанта после капитального ремонта уже передали заказчику. Техника прошла все виды ходовых испытаний. Представители военной приемки приняли боевые машины. Между тем, Сейфедов пояснил, что в 2023 году объемы производства на дочке «Курганмашзавода» и «Бронетанковом заводе» были увеличены более чем в три раза. Руководство также предприняло меры для обновления производства.

Ранее URA.RU писало, что бронетанковое предприятие «144 БТРЗ» из Екатеринбурга, которое находится под управлением «Курганмашзавода», в рамках гособоронзаказа уже отправило в войска партию БМД-2 и БТР-Д после капремонта. Машины были полностью отремонтированы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бронетанковое предприятие «144 БТРЗ» и филиал «Курганского машиностроительного завода» в Волгограде (входят в холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех) завершили капитальный ремонт двух боевых машин десанта — БМД-2 и БТР-Д. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе предприятий. «Наши предприятия своевременно согласно графику исполняют государственный оборонный заказ. Работа ведется активная. Особенно радует, что на заводы приходят новые сотрудники, мы готовы трудоустроить еще большее число по основным рабочим специальностям», — рассказал URA.RU исполнительный директор предприятий Физули Сейфедов. Сообщается, что партии боевых машин десанта после капитального ремонта уже передали заказчику. Техника прошла все виды ходовых испытаний. Представители военной приемки приняли боевые машины. Между тем, Сейфедов пояснил, что в 2023 году объемы производства на дочке «Курганмашзавода» и «Бронетанковом заводе» были увеличены более чем в три раза. Руководство также предприняло меры для обновления производства. Ранее URA.RU писало, что бронетанковое предприятие «144 БТРЗ» из Екатеринбурга, которое находится под управлением «Курганмашзавода», в рамках гособоронзаказа уже отправило в войска партию БМД-2 и БТР-Д после капремонта. Машины были полностью отремонтированы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...