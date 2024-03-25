Дочка «Курганмашзавода» закончила капремонт БМД и БТР-Д

26 марта 2024 в 13:35 Размер текста - 17 +

Дочка КМЗ завершила ремонт боевых машин десанта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бронетанковое предприятие «144 БТРЗ» и филиал «Курганского машиностроительного завода» в Волгограде (входят в холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех) завершили капитальный ремонт двух боевых машин десанта — БМД-2 и БТР-Д. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе предприятий. «Наши предприятия своевременно согласно графику исполняют государственный оборонный заказ. Работа ведется активная. Особенно радует, что на заводы приходят новые сотрудники, мы готовы трудоустроить еще большее число по основным рабочим специальностям», — рассказал URA.RU исполнительный директор предприятий Физули Сейфедов. Сообщается, что партии боевых машин десанта после капитального ремонта уже передали заказчику. Техника прошла все виды ходовых испытаний. Представители военной приемки приняли боевые машины. Между тем, Сейфедов пояснил, что в 2023 году объемы производства на дочке «Курганмашзавода» и «Бронетанковом заводе» были увеличены более чем в три раза. Руководство также предприняло меры для обновления производства. Ранее URA.RU писало, что бронетанковое предприятие «144 БТРЗ» из Екатеринбурга, которое находится под управлением «Курганмашзавода», в рамках гособоронзаказа уже отправило в войска партию БМД-2 и БТР-Д после капремонта. Машины были полностью отремонтированы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бронетанковое предприятие «144 БТРЗ» и филиал «Курганского машиностроительного завода» в Волгограде (входят в холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех) завершили капитальный ремонт двух боевых машин десанта — БМД-2 и БТР-Д. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе предприятий. «Наши предприятия своевременно согласно графику исполняют государственный оборонный заказ. Работа ведется активная. Особенно радует, что на заводы приходят новые сотрудники, мы готовы трудоустроить еще большее число по основным рабочим специальностям», — рассказал URA.RU исполнительный директор предприятий Физули Сейфедов. Сообщается, что партии боевых машин десанта после капитального ремонта уже передали заказчику. Техника прошла все виды ходовых испытаний. Представители военной приемки приняли боевые машины. Между тем, Сейфедов пояснил, что в 2023 году объемы производства на дочке «Курганмашзавода» и «Бронетанковом заводе» были увеличены более чем в три раза. Руководство также предприняло меры для обновления производства. Ранее URA.RU писало, что бронетанковое предприятие «144 БТРЗ» из Екатеринбурга, которое находится под управлением «Курганмашзавода», в рамках гособоронзаказа уже отправило в войска партию БМД-2 и БТР-Д после капремонта. Машины были полностью отремонтированы.