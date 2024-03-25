Депутат ГД РФ Горячева выступила против возврата смертной казни

26 марта 2024 в 16:25 Размер текста - 17 +

Депутат ГД РФ назвала смертную казнь жестоким реликтом прошлого Фото: Денис Моргунов © URA.RU Депутат Госдумы Ксения Горячева (уроженка села Аромашево Тюменской области) высказалась против отмены моратория на смертную казнь. Депутат подняла эту тему в своем telegram-канале. «Отмена моратория на смертную казнь в России — это шаг назад в темные времена, отказ от прогрессивных человеческих ценностей и игнорирование уроков истории», — написала Ксения Горячева. Она также отметила, что все, кто желает отменить мораторий, упускают из вида факт, что ни одна судебная система не застрахована от ошибок. Депутат Госдумы назвала смертную казнь жестоким реликтом прошлого, которому нет места в современном обществе. Ранее URA.RU сообщало, что в концертном зале «Крокус Сити Холл» случился теракт. Террористы ворвались в здание и начали массовый расстрел людей. После происшествия многие политики стали обсуждать возможность отмены моратория на смертную казнь. В Конституционном суде РФ сообщили, что в сегодняшней ситуации этот вопрос может стать их предметом для рассмотрения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Госдумы Ксения Горячева (уроженка села Аромашево Тюменской области) высказалась против отмены моратория на смертную казнь. Депутат подняла эту тему в своем telegram-канале. «Отмена моратория на смертную казнь в России — это шаг назад в темные времена, отказ от прогрессивных человеческих ценностей и игнорирование уроков истории», — написала Ксения Горячева. Она также отметила, что все, кто желает отменить мораторий, упускают из вида факт, что ни одна судебная система не застрахована от ошибок. Депутат Госдумы назвала смертную казнь жестоким реликтом прошлого, которому нет места в современном обществе. Ранее URA.RU сообщало, что в концертном зале «Крокус Сити Холл» случился теракт. Террористы ворвались в здание и начали массовый расстрел людей. После происшествия многие политики стали обсуждать возможность отмены моратория на смертную казнь. В Конституционном суде РФ сообщили, что в сегодняшней ситуации этот вопрос может стать их предметом для рассмотрения.