Курганскую область накроет мокрый снег

В Курганской области пройдет снег с дождем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области 27 и 28 марта ожидается снег с дождем. Об этом сообщается на официальном сайте регионального центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС).

«27 марта ночью по Курганской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой дождь со снегом. Днем также облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура 2—7 градусов», — указано на сайте Курганского ЦГМС.

Сообщается, что 28 марта днем также ожидается мокрый снег и дождь. Температура будет варьироваться от 3 до 8 градусов выше нуля. Ночью показатель составит минус 2 — плюс 3 градуса. Погода будет облачной с прояснениями, преимущественно без осадков. Днем 29 марта температура воздуха достигнет от минус 3 до 2 градусов тепла, в отдельных районах Курганской области прогнозируют небольшой снег.

Ранее URA.RU писало, что курганцев порадовали наступлением метеорологической весны. Температура в ближайшие дни должна быть на 4—6 градусов выше нормы