В Раде раскрыли, что будет с главой СНБО Украины после увольнения

Депутат Рады Гончаренко: Данилова назначат послом Украины в Норвегии

26 марта 2024 в 20:19 Размер текста - 17 +

Алексей Данилов отправится в Норвегию, заявляют в Верховной Раде Фото: Официальный сайт президента Украины Алексей Данилов, недавно уволенный с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, получит должность посла Украины в Норвегии. Об этом сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко. «Данилов уходит в послы. Отправился в Норвегию», — написал Гончаренко в своем telegram-канале. Ранее президент Украины Владимир Зеленский освободил Данилова от занимаемой им должности секретаря СНБО. На его место был назначен Александр Литвиненко, который до этого руководил Службой внешней разведки Украины. Украинское издание «Страна» указывало, что смена увольнение Данилова носит формальный характер, поскольку он уже с февраля прошлого года фактически утратил влияние на политические процессы в стране. Под конец пребывания на должности Данилов не раз обвинял Запад в провалах украинской армии на фронте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Алексей Данилов, недавно уволенный с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, получит должность посла Украины в Норвегии. Об этом сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко. «Данилов уходит в послы. Отправился в Норвегию», — написал Гончаренко в своем telegram-канале. Ранее президент Украины Владимир Зеленский освободил Данилова от занимаемой им должности секретаря СНБО. На его место был назначен Александр Литвиненко, который до этого руководил Службой внешней разведки Украины. Украинское издание «Страна» указывало, что смена увольнение Данилова носит формальный характер, поскольку он уже с февраля прошлого года фактически утратил влияние на политические процессы в стране. Под конец пребывания на должности Данилов не раз обвинял Запад в провалах украинской армии на фронте.