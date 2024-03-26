Собчак перевела 1,5 млн рублей детям, ставшим сиротами из-за теракта

Журналистка Ксения Собчак перевела 1,5 миллиона рублей детям, ставшим сиротами из-за смерти родителей во время теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта в Подмосковье. Информация об этом появилась в сети.
«Ксения Собчак перевела 1,5 миллиона рублей детям, которые лишились родителей в результате теракта в „Крокус Сити Холле“… Также она возьмет опеку над их образованием: поможет с университетами и репетиторами», — сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». Собчак подчеркнула, что устроит четырех детей, потерявших родителей, в хорошие школы и вузы в зависимости от того, что выберут внутри семьи.
Многие медийные личности поддержали пострадавших во время теракта — российский певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) перевел пять миллионов рублей «Российскому Красному Кресту», певица Ольга Бузова — 2 млн рублей, репер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) перевел полмиллиона рублей семье погибшей женщины из Екатеринбурга. На помощь погибшим и пострадавшим семьям волонтеры движения «Мы вместе» собрали один миллиард рублей, передает «Царьград».
Группа террористов открыла стрельбу в концертном зале «Крокуса» в Подмосковье 22 марта. Из-за теракта погибли 137 человек. На данный момент арестовано восемь фигурантов дела. Подробнее о трагедии — в сюжете агентства.
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