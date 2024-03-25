Бузова перевела 2 миллиона пострадавшим при теракте в «Крокусе»

25 марта 2024 в 12:18 Размер текста - 17 +

Ольга Бузова рассказала, что перевела деньги пострадавшим при теракте в «Крокусе» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Российская певица и телеведущая Ольга Бузова перевела два миллиона пострадавшим во время теракта в «Крокус Сити Холл». Об этом она написала в своем telegram-канале, приложив соответствующий документ. «Только что перевела деньги на помощь пострадавшим в этом зверском теракте! <…> Если у вас есть возможность помочь, то сделайте, пожалуйста, тоже», — написала Ольга Бузова на своем канале. Она также опубликовала скриншот с доказательством перевода двух миллионов рублей. Она подчеркнула, что приложила скриншот только затем, чтобы подтвердить, что фонд, куда она направила деньги — настоящий. Другие российские исполнители также оказали поддержку пострадавшим в ходе теракта, передает Life . Например, музыкант Алишер Моргенштерн (признан в РФ иноагентом) перевел пострадавшим более четырех миллионов рублей. Он также отдельно направил миллион рублей подростку Исламу, который помог вывести из полыхающего здания «Крокуса» более сотни человек. Многие звезды также высказались по поводу трагедии, передает MK.RU. Сам теракт произошел 22 марта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова перевела два миллиона пострадавшим во время теракта в «Крокус Сити Холл». Об этом она написала в своем telegram-канале, приложив соответствующий документ. «Только что перевела деньги на помощь пострадавшим в этом зверском теракте! <…> Если у вас есть возможность помочь, то сделайте, пожалуйста, тоже», — написала Ольга Бузова на своем канале. Она также опубликовала скриншот с доказательством перевода двух миллионов рублей. Она подчеркнула, что приложила скриншот только затем, чтобы подтвердить, что фонд, куда она направила деньги — настоящий. Другие российские исполнители также оказали поддержку пострадавшим в ходе теракта, передает Life. Например, музыкант Алишер Моргенштерн (признан в РФ иноагентом) перевел пострадавшим более четырех миллионов рублей. Он также отдельно направил миллион рублей подростку Исламу, который помог вывести из полыхающего здания «Крокуса» более сотни человек. Многие звезды также высказались по поводу трагедии, передает MK.RU. Сам теракт произошел 22 марта.